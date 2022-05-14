Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130’un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni’nde konuştu.

“Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz.” diyen Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

“Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130’un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Günde 100’er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.”