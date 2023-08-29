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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Zonguldak ve İstanbul'da bazı taşınmazların acele kamulaştırmasına karar verilirken, Balıkesir ile Tunceli'de doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

29 Ağustos 2023 | 09:33
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Kemerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz, Toplu Konut Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan ve belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki yapıların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Tunceli'nin Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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