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  • Depremden etkilenen esnaf için borç ertelemesi ve hibe desteği talebi

Depremden etkilenen esnaf için borç ertelemesi ve hibe desteği talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen esnafın hibe desteği ve mevcut borçlarının 2 yıl ertelenmesine ilişkin taleplerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini ifade etti.

04 Mart 2023 | 10:51
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Depremden etkilenen esnaf için borç ertelemesi ve hibe desteği talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde esnaf ve sanatkarın, borç ertelemesinden çok hibe destekleriyle ayağa kaldırılabileceğini belirtti.

Depremlerden olumsuz etkilenen esnafın zararlarını tespit edip, onların talepleri doğrultusunda projeler geliştirerek sorunlarının çözülmesi amacıyla "Deprem Bilgi Formu" oluşturduklarını hatırlatan Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnternet sitemiz üzerinden yayımladığımız bu forma gelen başvurulara göre esnafımızın en büyük isteği hibe desteği verilmesi ve mevcut borçların 2 yıl süreyle ertelenmesi yönünde. Esnaf ve sanatkarlarımızı yeniden ayağa kaldırmak ve ticari hayatı canlandırmak için iş yerlerine, hasar durumuna göre, hibe desteği verilmeli. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımız şu anda iş yapamadığı için mevcut borçların ödenmesi mümkün değil. İş yerleri yeniden faaliyete geçene kadar kredi ve kredi kartları başta olmak üzere esnafımızın Bağ-Kur ve SSK gibi mevcut borçları en az 2 yıl süre ile faizsiz ötelenmeli."

Palandöken, deprem bölgesindeki esnafın emeklilik ve ilaç hakkı dahil tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerine imkan sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesini de talep etti.

Deprem Bilgi Formu'ndan edinilen verileri ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını ifade eden Palandöken, "Buna göre, deprem bölgesindeki esnaf işletmelerinin yüzde 31,22'si az hasarlı, yüzde 18,29'u orta hasarlı ve yüzde 50,49'u ağır hasarlı durumda. En çok başvuru yapan illerimiz ise Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya oldu." bilgisini paylaştı.

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