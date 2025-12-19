ARA
  • Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine yönelik yeni düzenlemeye gidildi

Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gelirlerine yönelik yeni düzenlemeye gidildi

Devlet tahvili, hazine bonosu ve Hazine varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerde yüzde sıfır tevkifat uygulaması 30 Haziran 2026’ya kadar uzatıldı.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Düzenleme kapsamında gelecek yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

