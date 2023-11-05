ARA
Bist 100
7860,88
0,2%
Bist 100
Dolar/TL
28,523
0,2174%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5392
0,1919%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0707
-0,0257%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1788,81
0,27%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

05 Kasım 2023 | 05:01
Son Güncellenme: 06 Kasım 2023 | 10:00
0
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

DİLAN POLAT, ENGİN POLAT TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

İlgili Haberler
Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı... O soruya cevap veremediler
Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı... O soruya cevap veremediler
0
  • ALTIN GRAM - TL 1788,81 0,27%
  • ALTIN ONS 1950,65 0,05%
  • BIST 100 7860,88 0,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,523 0,2174%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5392 0,1919%
  • EURO/USD 1,0707 -0,0257%
  • INGILIZ STERLINI 1,2282 -0,05493%
  • JAPON YENI 150,886 -0,072%
  • KANADA DOLARI 1,37937 -0,01848%
  • RUS RUBLESI 91,85 -0,2714%
Günün En Çok Okunanları
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)
GERİ
İLERİ
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL