Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim FED faiz toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı faiz kararı, sadece Amerikan ekonomisi için değil, küresel piyasalar ve tüm yatırım araçları (dolar, altın, kripto paralar) açısından da kritik bir öneme sahiptir. Gözler Ekim ayında yapılacak olan faiz toplantısına çevrildi.

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Dolar, altın ve diğer küresel piyasalar için kritik öneme sahip olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için tarih belli oldu.

FED'in 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Piyasaların merakla beklediği Ekim ayı FED faiz kararı, toplantının ardından aynı gün akşamı duyurulacak:

Tarih: 29 Ekim 2025

Saat: Türkiye saati ile 21.00

Yatırımcılar ve ekonomistler, küresel piyasaların seyrini belirleyecek bu kritik karara odaklanmış durumda.

YILIN SON TOPLANTISI ARALIK'TA

ABD Merkez Bankası (FED) yılın son toplantısını ise 9-10 Aralık'ta yapılacak.

2025 EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının altıncı toplantısında beklenen faiz kararını duyurmuştu.

FED, politika faizinde 25 baz puanlık indirim kararı aldı. Bu indirimle birlikte, federal fon oranı yüzde 4,00 - yüzde 4,25 aralığına çekilmiş oldu.

Bu karar, küresel piyasaların ve yatırımcıların, özellikle dolar, altın ve kripto para piyasalarının seyrini belirlemede kritik bir rol oynayacak.