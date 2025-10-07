Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını resmen duyurdu. Adayların merakla beklediği başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.