Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını resmen duyurdu. Adayların merakla beklediği başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.
Başvurular ne zamana kadar devam edecek?
Başvurular, bugün itibarıyla resmen başladı ve tamamen çevrim içi (online) olarak alınacak:
Başvuru Dönemi: 7 Ekim - 17 Ekim 2025
Başvuru Yöntemi: Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya doğrudan Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Değerlendirme ve Yerleştirme
Personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirme tamamen KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır:
Puan Esası: Başvurusu kabul edilen adaylar, 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türündeki sıralamalarına göre değerlendirilecektir.
Aday Belirleme: İlan edilen unvanların sayısı kadar asil aday ile asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday, en yüksek puanlı adaydan başlanarak belirlenecektir.
Sonuçların Duyurulması
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin duyuru, adayların bilgisine iki farklı kanal üzerinden sunulacaktır:
DKMP İnternet Adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP
Kariyer Kapısı: Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecektir.
DKMP 240 Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yapacağı toplam 240 sözleşmeli personel alımında, kadroların merkez ve taşra teşkilatları arasındaki dağılımı ve unvanları belirlendi.
Merkez Teşkilatı Kadro Dağılımı
Merkez teşkilatında istihdam edilecek personel sayıları şöyledir:
Büro Personeli: 51
Destek Personeli: 34
Mühendis: 30
Veteriner Hekim: 6
Avukat: 5
Şehir Plancısı: 4
Mimar: 3
Biyolog: 2
Tekniker: 7
Arkeolog: 1
Taşra Teşkilatı Kadro Dağılımı
Taşra teşkilatında görevlendirilecek personel sayıları ve unvanları ise şunlardır:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 46
Destek Personeli: 33
Orman Muhafaza Memuru: 7
Tekniker: 6
Mühendis: 3
Büro Personeli: 2