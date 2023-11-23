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Doğal gaz sayacı değişikliği ücretli mi? GAZBİR'den açıklama

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eski doğal gaz sayaçlarının değiştirilmesine yönelik düzenlemesine ilişkin, "Yapılan değişiklik vatandaşa mali bir yük getirmeyecek. Ölçüm güvenliğinin sağlanması açısından 10 yılda bir doğal gaz sayaçlarının periyodik kalibrasyona tabi tutulması ile ilgili süreç adımlarında detaylandırma yapıldı." dedi.

23 Kasım 2023 | 14:29
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Doğal gaz sayacı değişikliği ücretli mi? GAZBİR'den açıklama

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile doğal gaz dağıtım şirketleri arasında gazın el değiştirdiği şehir giriş istasyonlarında yer alan sayaçların periyodik kalibrasyon sürelerinin 10 yıldan 5 yıla indirildiğini hatırlattı.

"Değişiklik vatandaşa mali bir yük getirmeyecek"

Bu kapsamda yürütülecek tüm işlemlerin doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılacağını ifade eden Arslan, sayaç değişimine ilişkin bedellerin dağıtım şirketlerince karşılanacağını söyledi.

Arslan, doğru ve hassas ölçüm için ideal periyodik kalibrasyon süresinin önemli olduğuna işaret ederek, "Yapılan değişiklik vatandaşa mali bir yük getirmeyecek. Ölçüm güvenliğinin sağlanması açısından 10 yılda bir doğal gaz sayaçlarının periyodik kalibrasyona tabi tutulması ile ilgili süreç adımlarında detaylandırma yapıldı. Tüm tüketici gruplarında sayaç ölçüm hassasiyetinin en üst seviyede sağlanması adına tüketim miktarına bağlı olarak abone sayaçlarının da periyodik kalibrasyon sürelerinin 5 ile 7 yıl arasına indirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Avrupa'daki gelişmiş doğal gaz piyasalarında bu standartların uygulandığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sektör büyüklüğü açısından Türkiye dünyada ilk 20 içinde, Avrupa'da ise dördüncü sırada bulunuyor. Böylesi büyük bir sektörün mevzuat ve düzenlemeler açısından üst düzey standartları içermesi elzemdir. Dağıtım şebekesinde yer alan sayaçların da talep ettiğimiz sürelere indirilmesi, sürdürülebilir doğru ölçüm için önemlidir. Biz dağıtım şirketleri olarak bu sorumluluğu almaya hazırız."

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