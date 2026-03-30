ARA
DOLAR
44,45
0,08%
DOLAR
EURO
50,96
-0,46%
EURO
ALTIN
6528,11
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  Doğum izni 2026 ne kadar, kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Doğum izni 2026 ne kadar, kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla şekillenen yeni doğum izni düzenlemesi, 2026 yılı Mart sonu itibarıyla yasalaşma sürecinin en kritik evresine girdi. Peki Doğum izni 2026 ne kadar, kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Doğum izni 2026 ne kadar, kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 29 maddelik "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile hem annelerin hem de babaların izin sürelerinde devrim niteliğinde artışlar öngörülüyor.

TBMM’de Ramazan Bayramı sonrası görüşülecek olan yeni kanun teklifi, çalışma hayatında özellikle ebeveynler için tarihi bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün detaylarını paylaştığı düzenleme, sadece bir izin artışı değil, çocuk gelişimini merkeze alan kapsamlı bir sosyal destek paketi niteliği taşıyor. 

Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor

Mevcut sistemde 16 hafta olan toplam ücretli doğum izni süresi, yapılan değişiklikle 24 haftaya (6 aya) yükseltiliyor.

Doğum Sonrası Artış: Doğumdan sonra kullanılan 8 haftalık yasal izin süresi 16 haftaya çıkarılıyor.

Sağlık ve Gelişim Odaklı: Bu artışla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği "ilk 6 ay sadece anne sütü" tavsiyesiyle tam uyumlu bir yasal zemin oluşturuluyor.

Kapsam: Düzenleme; işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de içine alacak şekilde geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Babalık İzni İki Katına Çıkıyor

Aile bağlarının güçlendirilmesi ve babanın çocuğun ilk günlerindeki gelişimine dahil olması amacıyla babalık izninde de önemli bir iyileştirme yapılıyor:

Özel sektörde 5 gün olan babalık izni süresi 10 güne çıkarılarak memur haklarıyla eşitleniyor.

Toplam Destek Tutarı: 336.000 TL

Yeni yasal taslakla birlikte, doğum yapan bir anneye sağlanan devlet desteklerinin toplam miktarında ciddi bir artış öngörülüyor.

Ödeme Kalemleri: İş göremezlik ödeneği (rapor parası), doğum yardımı, süt yardımı ve yarı zamanlı çalışma ödeneklerinin toplamının 336 bin TL seviyelerine kadar ulaşması bekleniyor.

İstihdam Hedefi: Bu yüksek tutarlı desteğin temel amacı, kadınların doğum sonrası ekonomik kaygı yaşamadan çocuklarıyla vakit geçirmelerini sağlamak ve sonrasında iş hayatına geri dönmelerini teşvik etmek.

 

 

 Yasalaşma Süreci ve Takvim

Düzenleme şu an teklif aşamasında olup, Meclis’in Ramazan Bayramı tatili dönüşü yapacağı ilk oturumlarda öncelikli gündem maddesi olarak görüşülecek.

 TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL