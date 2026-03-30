Doğum izni 2026 ne kadar, kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

TBMM’de Ramazan Bayramı sonrası görüşülecek olan yeni kanun teklifi, çalışma hayatında özellikle ebeveynler için tarihi bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün detaylarını paylaştığı düzenleme, sadece bir izin artışı değil, çocuk gelişimini merkeze alan kapsamlı bir sosyal destek paketi niteliği taşıyor.

Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor

Mevcut sistemde 16 hafta olan toplam ücretli doğum izni süresi, yapılan değişiklikle 24 haftaya (6 aya) yükseltiliyor.

Doğum Sonrası Artış: Doğumdan sonra kullanılan 8 haftalık yasal izin süresi 16 haftaya çıkarılıyor.

Sağlık ve Gelişim Odaklı: Bu artışla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği "ilk 6 ay sadece anne sütü" tavsiyesiyle tam uyumlu bir yasal zemin oluşturuluyor.

Kapsam: Düzenleme; işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de içine alacak şekilde geniş bir yelpazeyi kapsıyor.