Doğum izni 2026 ne kadar, kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 29 maddelik "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile hem annelerin hem de babaların izin sürelerinde devrim niteliğinde artışlar öngörülüyor.
TBMM’de Ramazan Bayramı sonrası görüşülecek olan yeni kanun teklifi, çalışma hayatında özellikle ebeveynler için tarihi bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün detaylarını paylaştığı düzenleme, sadece bir izin artışı değil, çocuk gelişimini merkeze alan kapsamlı bir sosyal destek paketi niteliği taşıyor.
Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Mevcut sistemde 16 hafta olan toplam ücretli doğum izni süresi, yapılan değişiklikle 24 haftaya (6 aya) yükseltiliyor.
Doğum Sonrası Artış: Doğumdan sonra kullanılan 8 haftalık yasal izin süresi 16 haftaya çıkarılıyor.
Sağlık ve Gelişim Odaklı: Bu artışla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği "ilk 6 ay sadece anne sütü" tavsiyesiyle tam uyumlu bir yasal zemin oluşturuluyor.
Kapsam: Düzenleme; işçi statüsündeki çalışanları, askeri personeli, jandarma ve sahil güvenlik personelini de içine alacak şekilde geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Babalık İzni İki Katına Çıkıyor
Aile bağlarının güçlendirilmesi ve babanın çocuğun ilk günlerindeki gelişimine dahil olması amacıyla babalık izninde de önemli bir iyileştirme yapılıyor:
Özel sektörde 5 gün olan babalık izni süresi 10 güne çıkarılarak memur haklarıyla eşitleniyor.
Toplam Destek Tutarı: 336.000 TL
Yeni yasal taslakla birlikte, doğum yapan bir anneye sağlanan devlet desteklerinin toplam miktarında ciddi bir artış öngörülüyor.
Ödeme Kalemleri: İş göremezlik ödeneği (rapor parası), doğum yardımı, süt yardımı ve yarı zamanlı çalışma ödeneklerinin toplamının 336 bin TL seviyelerine kadar ulaşması bekleniyor.
İstihdam Hedefi: Bu yüksek tutarlı desteğin temel amacı, kadınların doğum sonrası ekonomik kaygı yaşamadan çocuklarıyla vakit geçirmelerini sağlamak ve sonrasında iş hayatına geri dönmelerini teşvik etmek.