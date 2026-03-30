1 Nisan’da başlıyor: Sahte plakaya 140 bin lira ceza geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafik mevzuatına ilişkin son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususların hatırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacağı, bu kapsamda 140 bin lira idari ceza kesileceği ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacağının aktarıldığı açıklamada, söz konusu plakaların belirlenen süre içinde değiştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartların ise gelecek dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı kaydedildi.