Kare plaka yasak mı? Kara plaka kullanım cezası ne kadar?

APP plaka kullanımına yönelik yasakların ardından kare plaka konusu da yeniden gündeme geldi. "kare plaka yasak mı, kullanmanın cezası var mı?" soruları araştırılırken, mevcut düzenlemeler ve uygulanacak yaptırımlar merak ediliyor. Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre ise Türkiye’de kullanılan plakaların belirli standartlara uygun olması gerekiyor. Peki, kare plaka kullanımı yasak mı? Kare plaka kullanmanın cezası ne kadar?
1 Kare plaka yasak mı?
Yönetmelikte yer alan ölçülere uygun olarak üretildiği sürece kare plaka kullanımı doğrudan yasak kapsamına girmiyor.
Ancak plakanın standart dışı ölçülerde olması ya da aracın plaka alanına uygun olmayan ebatlarda tercih edilmesi halinde sürücülere cezai işlem uygulanabiliyor.
2 Tescil plakalarının ölçü ve özellikleri neler?
Yönetmeliğe göre tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esasları şöyle sıralandı:
1- Tescil plakaları, 0.97 milimetre kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/milimetre, % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/milimetre, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır.
2- Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur.
3- Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar plastikten yapılır. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur.
Ölçüleri
- Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15x24 santimetre,
- Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön plaka 11x52, arka plaka 11x52 veya 21x32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15x30 santimetre en ve boyda olur.
3 Geçerli plakalar nasıl olmalı?
Tescil plakalarında, yetkili kurum olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) resmi mührünün bulunması gerekirken, plakanın sol kısmında uluslararası güvenlik işareti olarak kullanılan "TR" ibaresine de yer veriliyor.
Ayrıca plaka üzerinde hologram ve güvenlik şeridi gibi zorunlu güvenlik unsurları bulunurken, tekrar eden kare alanlar içinde ay-yıldız ve "TR" ifadelerini içeren gizli işaretler de yer alıyor.
4 Plakalarda karekod zorunlu mu?
1 Ocak 2024’ten itibaren basılan plakalara karekod (QR kod) ve 12 haneli seri numarası eklendi. Ancak plaka üzerinde karekod bulunmaması, tek başına sahte olduğu anlamına gelmiyor. Geçerlilik için mühür ve diğer güvenlik işaretlerinin bulunması yeterli kabul ediliyor.
Öte yandan resmi mühür ve güvenlik unsurları taşımayan APP plakaların basımı ve kullanımı suç sayılırken, mühürsüz ve standartlara uymayan plakalar için denetimlerin 1 Nisan itibarıyla başlayacak.
5 Kalın harfli plakalarla ilgili merak edilenler
En çok tartışılan başlıklardan biri olan kalın harfli plakaların durumu da netlik kazandı. Buna göre, TŞOF veya yetkili şoför odalarından temin edilen, harf ve rakamları standarttan kalın olsa dahi mühür ve güvenlik işaretleri eksiksiz olan plakalar geçerli sayılıyor.
Bu nedenle yalnızca harflerinin kalın görünmesi sebebiyle bu plakaların değiştirilmesi zorunlu tutulmuyor.