Dünya mücevher pazarı İstanbul'da buluşuyor

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya pazarlarının kesişim noktasında konumlanan İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev organizasyon, Türkiye ile birlikte 125’in üzerinde ülkeden 30 bine yakın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuarda, sektörün tasarım trendleri, teknolojik yenilikleri ve yeni sezon koleksiyonları ilk kez vitrine çıkarken; IJS Istanbul Jewelry Show, pazar büyüklüğü 250 milyar doları aşan küresel mücevher sektöründe 2026 yılının ilk büyük sipariş anlaşmalarının yapıldığı, ihracat bağlantılarının kurulduğu ve yeni işbirliği temellerinin atıldığı stratejik bir ticaret platformu olma özelliğini de bir kez daha pekiştirecek.

Şermin Cengiz: “40. Yılını Kutlayan IJS, Mücevher Dünyasının Yarınına Bugünden Yön Veriyor”

1–4 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 59’uncusu düzenlenecek IJS Istanbul Jewelry Show hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurucu Ortak Şermin Cengiz, fuarın dünya mücevher takvimindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Cengiz, “İlk kez 1986 yılında kapılarını açan IJS, bugün alanında dünyanın en büyük beş fuarı arasında yer alıyor. Böylesine dev bir küresel pazarda Türkiye’nin güçlü bir fuar markasına sahip olması, hem sektörümüzün dinamizmini hem de ülkemizin ekonomik gücünü ortaya koyuyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdürürken, mücevher dünyasının geleceğini bugünden şekillendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuar, Mücevher Dünyasına İlham Veren Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

Mücevhere dair her şeyin bir arada sergilendiği IJS Istanbul Jewelry Show, fuar süresince gerçekleştirilen etkinliklerle sektörüne ilham olmaya devam ediyor. Dünyanın lider trend öngörü şirketi WGSN, fuara özel düzenleyeceği seminerde, mücevherin geleceğini tanımlayan tasarım kodlarını sektör profesyonelleriyle paylaşacak. Mücevher İhracatçıları Birliği ve IJS Istanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan “Designer Club” ile takı tasarımcıları ve ustaları, ürettikleri koleksiyonları özel bir alanda sergilerken, “Art for Jewellery – Inspiration Hub” etkinliği ile de mücevher sektörünün kültür hareketine ev sahipliği yapacak.

IJS Istanbul Jewelry Show’un, 1 – 4 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek 59. buluşmasını takip etmek isteyen sektör profesyonelleri, detaylı bilgi ve ücretsiz online davetiye için www.istanbuljewelryshow.com adresini ziyaret edebilirler.

