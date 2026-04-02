Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni meclisten geçti mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından detayları paylaşılan ve TBMM komisyon gündeminde olan yeni düzenleme, Türkiye’de çalışma hayatı ve aile yapısı için tarihi bir dönüşümü simgeliyor. Hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayan "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", bayram sonrası meclis trafiğinin en önemli başlığı olacak.

İşte kadın ve erkek çalışanları heyecanlandıran yeni doğum izni paketinin tüm ayrıntıları:

Kadın Çalışanlar İçin Ücretli İzin Süresi 24 Haftaya Çıkıyor

Mevcut yasada toplam 16 hafta (8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası) olan ücretli doğum izni süresinde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yeni teklif yasalaştığında:

Toplam İzin: Kadın çalışanların toplam ücretli izin süresi 24 haftaya (yaklaşık 6 ay) yükselecek.

Doğum Sonrası Süreç: Mevcutta 8 hafta olan doğum sonrası annelik izni 16 haftaya çıkarılacak.

Eşit Uygulama: Bu düzenleme hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurları hem de İş Kanunu kapsamında özel sektörde çalışan kadın işçileri aynı oranda kapsayacak.