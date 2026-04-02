Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni meclisten geçti mi?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla netleşen ve TBMM’ye sunulan kanun teklifi, çalışma hayatı ile aile birliği arasındaki dengeyi korumayı hedefliyor.
İşte meclis sürecinin ardından yürürlüğe girmesi beklenen yeni doğum izni paketinin öne çıkan detayları:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından detayları paylaşılan ve TBMM komisyon gündeminde olan yeni düzenleme, Türkiye’de çalışma hayatı ve aile yapısı için tarihi bir dönüşümü simgeliyor. Hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayan "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", bayram sonrası meclis trafiğinin en önemli başlığı olacak.
İşte kadın ve erkek çalışanları heyecanlandıran yeni doğum izni paketinin tüm ayrıntıları:
Kadın Çalışanlar İçin Ücretli İzin Süresi 24 Haftaya Çıkıyor
Mevcut yasada toplam 16 hafta (8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası) olan ücretli doğum izni süresinde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yeni teklif yasalaştığında:
Toplam İzin: Kadın çalışanların toplam ücretli izin süresi 24 haftaya (yaklaşık 6 ay) yükselecek.
Doğum Sonrası Süreç: Mevcutta 8 hafta olan doğum sonrası annelik izni 16 haftaya çıkarılacak.
Eşit Uygulama: Bu düzenleme hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurları hem de İş Kanunu kapsamında özel sektörde çalışan kadın işçileri aynı oranda kapsayacak.
Babalık İzninde Süreler Eşitleniyor Yeni kanun teklifi sadece anneleri değil, babaları da yakından ilgilendiriyor. Kamuda ve özel sektörde farklılık gösteren babalık izni süreleri bu düzenlemeyle standart hale getiriliyor:
Özel Sektörde Artış: İş Kanunu kapsamındaki erkek çalışanların 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltiliyor.
Eşitlik Sağlanıyor: Böylece kamu ve özel sektördeki babalık izni süreleri eşitlenerek, babaların bebeklerinin ilk günlerindeki bakım sürecine daha aktif katılımı hedefleniyor.
Meclis Süreci ve Takvim Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden teklif için kritik bir ara verilmiş durumda:
Bayram Sonrası Gündem: Komisyondaki görüşmeler oy birliğiyle bayramdan sonraya ertelendi.
Yasalaşma Süreci: Bayram tatilinin ardından komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve teklif TBMM Genel Kurulu’na sevk edilecek. Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandığı an yeni süreler yürürlüğe girecek.
Sosyal ve Ekonomik Etkiler
Bakanlığın bu hamlesi, Türkiye'nin demografik yapısını desteklemek ve çalışan annelerin iş hayatından kopmadan çocuklarını büyütebilmelerini sağlamak adına atılmış en somut adımlardan biri olarak görülüyor. Özellikle 24 haftalık (6 aylık) süre, uzmanların bebek gelişimi için kritik gördüğü "sadece anne sütü" dönemini de tam olarak destekliyor.