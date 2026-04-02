EKPSS ne zaman? 2026 KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS Sonuçları Nerelerde Kullanılacak?

14 Mayıs’ta açıklanacak olan sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel alımlarında temel kriter olacak. Bu puanlar şu alanlardaki istihdam süreçlerinde geçerli sayılacak:

Memur Statüsü: 5018 sayılı Kanun kapsamındaki genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici kurumlar ve SGK ile döner sermayeli kuruluşlar.

Yerel Yönetimler: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı işletmeler.

Kamu Kuruluşları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre personel istihdam eden diğer tüm kamu kurumları.

İşçi Statüsü: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alımı süreçleri.

Adaylar İçin Önemli Notlar

Belge Zorunluluğu: Sınav günü yanında Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Kartı bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Ulaşım: Özellikle fırtına ve yağış gibi hava muhalefetinin yaşanabileceği illerde adayların sınav sabahı ulaşım planlarını erken saatlere göre yapmaları önerilir.