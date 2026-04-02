EKPSS ne zaman? 2026 KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yürütülen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığına dair aramalar da hız kazandı. İşte Nisan 2026 EKPSS oturumuna dair bilmeniz gereken kritik detaylar:
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için hazırlıklarını sürdüren binlerce aday için takvim netleşti. Memuriyet hayali kuran engelli vatandaşların katılım sağlayacağı bu kritik sınav, Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından paylaşılan güncel sınav takvimi ve uygulama detayları aşağıdadır:
2026 EKPSS Sınav Takvimi
Sınavın uygulanması ve sonuçların ilanına dair tarihler şu şekilde belirlenmiştir:
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026
Sınav Saati: 10:15 (Adayların saat 10:00'dan sonra binalara alınmayacağını unutmaması gerekir.)
Sonuç Açıklama Tarihi: 14 Mayıs 2026
Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınav Giriş Belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin genel uygulama prosedürü gereği; giriş yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce (tahminen 9-10 Nisan tarihlerinde) adayların erişimine açılması bekleniyor.
Sorgulama Adresi: Belgeler yayımlandığında ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile indirilebilecektir.
EKPSS Sonuçları Nerelerde Kullanılacak?
14 Mayıs’ta açıklanacak olan sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel alımlarında temel kriter olacak. Bu puanlar şu alanlardaki istihdam süreçlerinde geçerli sayılacak:
Memur Statüsü: 5018 sayılı Kanun kapsamındaki genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici kurumlar ve SGK ile döner sermayeli kuruluşlar.
Yerel Yönetimler: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı işletmeler.
Kamu Kuruluşları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre personel istihdam eden diğer tüm kamu kurumları.
İşçi Statüsü: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alımı süreçleri.
Adaylar İçin Önemli Notlar
Belge Zorunluluğu: Sınav günü yanında Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Kartı bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Ulaşım: Özellikle fırtına ve yağış gibi hava muhalefetinin yaşanabileceği illerde adayların sınav sabahı ulaşım planlarını erken saatlere göre yapmaları önerilir.