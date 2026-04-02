FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Nisan toplantısında faizler düşecek mi?

Özellikle enflasyon rakamları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi, Fed'in karar mekanizmasındaki en kritik değişkenler olarak öne çıkıyor.
Fed Nisan 2026 Toplantı Takvimi
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın üçüncü toplantısı için aşağıdaki tarihlerde bir araya gelecek:
Toplantı Tarihleri: 28 - 29 Nisan 2026
Karar Açıklama Saati: 29 Nisan 2026, Çarşamba günü saat 21:00 (TSİ)
Powell Basın Toplantısı: 29 Nisan 2026, saat 21:30 (TSİ)
Piyasa Beklentileri: "Sabit Tutma" Senaryosu Ağır Basıyor
Mevcut ekonomik veriler ışığında piyasa oyuncuları büyük ölçüde Fed'in faizleri değiştirmeyeceğini öngörüyor. CME FedWatch verileri ve piyasa tahminlerine göre:
Faiz Sabit Tutma İhtimali: Yaklaşık %93 - %99 (Faizlerin %3,50 - %3,75 aralığında kalması bekleniyor).
Faiz Artırım İhtimali: %1 - %7 gibi oldukça düşük bir ihtimalle zayıf bir "şahin" beklentisi mevcut.
Faiz İndirim Beklentisi: Nisan ayı için masada yok; piyasalar olası ilk indirimin ancak yılın son çeyreğinde gerçekleşebileceğine odaklanmış durumda.
Kararı Etkileyen Temel Faktörler
Fed’in bu toplantıda izleyeceği yolu şu üç ana başlık belirleyecek:
Enflasyon Katılığı: ABD'de enflasyonun %2'lik hedefe iniş hızının yavaşlaması ve beklentilerin üzerinde kalması, Fed'i "bekle-gör" stratejisine mahkum ediyor.
Jeopolitik Riskler: Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını 100 dolar seviyesine yaklaştırması, küresel enflasyonist baskıyı artırarak Fed'in faiz indirim alanını daraltıyor.
İstihdam Piyasası: ABD iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi, ekonominin yüksek faizlere rağmen dirençli olduğunu gösteriyor ve "aceleci bir faiz indirimi" gerekliliğini ortadan kaldırıyor.
Yatırım Araçları Üzerindeki Muhtemel Etkiler
Dolar Endeksi (DXY): Faizlerin sabit kalması ve şahin mesajların devam etmesi durumunda doların küresel bazda gücünü koruması bekleniyor.
Altın (XAU/USD): Jeopolitik riskler altını desteklese de, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilir.
Kripto Paralar: Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, riskli varlıklar sınıfındaki kripto paralar üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilir.