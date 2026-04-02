Kurbanlık fiyatlarında erken alım fırsatı: Vatandaş çiftliklerin yolunu tuttu

Uygun fiyata kurbanlık temin etmek ve bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, aylar öncesinden besicilerin ve çiftliklerin yolunu tutuyor. Hayvanlarını erken seçerek satın alan alıcılar, belirli aralıklarla çiftlikleri ziyaret edip kurbanlıkların gelişimini yerinde takip ediyor.
Kurbanlığını 5 ay önce satın alan vatandaşlardan Adem Özcan, hayvanının gelişimini gözlemlemek için çiftliğe geldiğini belirterek, "Kurbanımızın gelişimini gözlemlemek için ziyarete geldik. Fiyatları da bir yandan takip ediyoruz. Bütçemize daha uygun olsun diye erkenden almak istedik. Tüm müşterilere de tavsiyemdir, ne kadar erken alırlarsa o kadar iyi" dedi.
Besici Barış Demir ise piyasadaki talebin satış takvimini öne çektiğini anlattı. Bayrama aylar kala satışlara başladıklarını dile getiren Demir, "Bayrama 2 ay kaldı ancak biz 5-6 ay öncesinden satışlarımıza başlamıştık. Geçen sene ile bu sene arasında fiyatlarda yüzde 25 ile 30 arasında bir fark var ama maliyetlerimizde yüzde 60'a varan artışlar söz konusu. İnsanlar hesaplı almak için erken almayı tercih ediyor, biz de buna cevap veriyoruz" diye konuştu.
Demir, kurbanlık alımında dini vecibelere ve fiziksel şartlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında da bulunarak, şunları kaydetti:
"Önemli olan sadece hayvanı alıp satmak değil, ibadeti yerine getirebilmek. Kesen kişinin ehil olması lazım. Hayvanın boynuzunun kırık, kulağının veya kuyruğunun kesik olmaması, topallamaması ve yaşını doldurmuş olması gerekir. İnsanlarımızın dini ibadetini yerine getirirken hayvanı görmelerini tavsiye ediyorum. Hayvanı ve kesen kişiyi görmediğiniz kurbanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ne olursa olsun gelip birebir görmeleri gerekir. Bu işin doğrusu hayvanı beğenmek, sevmek ve içinize sinmesidir. Şartlar oluşmadan hayvan kurban olmaz, bunları bilmemiz gerekiyor."