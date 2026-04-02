Kurbanlık fiyatlarında erken alım fırsatı: Vatandaş çiftliklerin yolunu tuttu

"Önemli olan sadece hayvanı alıp satmak değil, ibadeti yerine getirebilmek. Kesen kişinin ehil olması lazım. Hayvanın boynuzunun kırık, kulağının veya kuyruğunun kesik olmaması, topallamaması ve yaşını doldurmuş olması gerekir. İnsanlarımızın dini ibadetini yerine getirirken hayvanı görmelerini tavsiye ediyorum. Hayvanı ve kesen kişiyi görmediğiniz kurbanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ne olursa olsun gelip birebir görmeleri gerekir. Bu işin doğrusu hayvanı beğenmek, sevmek ve içinize sinmesidir. Şartlar oluşmadan hayvan kurban olmaz, bunları bilmemiz gerekiyor."