İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hem İran-Irak savaşına katıldığını hem de bu savaşta kardeşi dahil birçok sevdiği insanı kaybettiğini aktaran Kalibaf, “Savaş taraftarı değiliz ancak konu vatan savunması olunca hepimiz bir asker oluruz.” ifadelerini kullandı.

İran’da en az 7 milyon insanın ülkelerini savunmak için hazır olduğunu vurgulayan Kalibaf, “Eğer evimize saldırırsanız tüm aileyle karşı karşıya kalırsınız.” değerlendirmesini yaptı.