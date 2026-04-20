Doğum izni 24 hafta oldu mu, uzatıldı mı? Doğum izni kaç gün?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde en kritik aşamaya gelindi. Bugün itibarıyla teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi, ancak yasalaşma süreci henüz tamamlanmadı.

Düzenlemenin tam olarak hayatımıza girmesi için Meclis’teki tüm maddelerin oylanması, ardından Cumhurbaşkanı onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Doğum ve Analık İzni Düzenlemesi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün de belirttiği gibi, bu düzenleme sadece bir izin artışı değil, anne ve bebek sağlığına yönelik bilimsel bir adım olarak öne çıkıyor:

Toplam Süre: Mevcut 16 haftalık (4 ay) izin süresi 24 haftaya (6 ay) çıkıyor.

İlave 8 Hafta: Doğum sonrası 8 hafta olan izin süresi, 16 haftaya yükseltiliyor.

Geçiş Süreci Müjdesi: Yasa yürürlüğe girdiğinde doğum izni (16 hafta) bitmiş olsa bile, doğumun üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olan anneler, talep etmeleri halinde 8 haftalık ek izni kullanabilecekler.

Kapsam: Bu haklardan işçiler, memurlar, askeri personel, jandarma ve sahil güvenlik personeli de yararlanacak.