Doğum izni 24 hafta oldu mu, uzatıldı mı? Doğum izni kaç gün?

Milyonlarca anne ve baba adayının gözü kulağı TBMM'den gelecek son dakika haberlerinde. Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla "Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ndeki en taze gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz:
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde en kritik aşamaya gelindi. Bugün itibarıyla teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi, ancak yasalaşma süreci henüz tamamlanmadı.
Düzenlemenin tam olarak hayatımıza girmesi için Meclis’teki tüm maddelerin oylanması, ardından Cumhurbaşkanı onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Doğum ve Analık İzni Düzenlemesi
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün de belirttiği gibi, bu düzenleme sadece bir izin artışı değil, anne ve bebek sağlığına yönelik bilimsel bir adım olarak öne çıkıyor:
Toplam Süre: Mevcut 16 haftalık (4 ay) izin süresi 24 haftaya (6 ay) çıkıyor.
İlave 8 Hafta: Doğum sonrası 8 hafta olan izin süresi, 16 haftaya yükseltiliyor.
Geçiş Süreci Müjdesi: Yasa yürürlüğe girdiğinde doğum izni (16 hafta) bitmiş olsa bile, doğumun üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olan anneler, talep etmeleri halinde 8 haftalık ek izni kullanabilecekler.
Kapsam: Bu haklardan işçiler, memurlar, askeri personel, jandarma ve sahil güvenlik personeli de yararlanacak.
Aile ve Sosyal Destek Hakları
Babalık İzni: Özel sektördeki işçiler için eşi doğum yaptığında verilen 5 günlük ücretli izin süresi 10 güne yükseltiliyor.
Koruyucu Aile İzni: Bir çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınıyor.
Maddi Yardım: Geliri yetersiz görülen kadın ve çocuklara yapılan yardımlardan herhangi bir kesinti yapılamayacak; harçlıklar net olarak ödenecek.
Çocuklar İçin Dijital Güvenlik Kalkanı
Düzenleme sadece çalışma hayatını değil, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini de kapsıyor:
15 Yaş Sınırı: Sosyal ağ sağlayıcılar (Instagram, TikTok, X vb.), 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek. Yaş doğrulama dahil tüm tedbirleri almak platformların sorumluluğunda olacak.
Oyun Derecelendirmesi: Oyun platformları, usulüne uygun (PEGI veya benzeri standartlar) derecelendirilmemiş oyunları Türkiye'de sunamayacak.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Mevcut Durum: İlk 6 madde kabul edildi, kalan maddeler görüşülüyor.
Bir Sonraki Adım: Meclis oylamasının tamamlanması ve Cumhurbaşkanlığı onayı.
Yürürlük: Resmi Gazete ilanıyla birlikte tüm bu haklar resmiyet kazanacak.