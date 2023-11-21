ARA
Bist 100
7996,49
0,63%
Bist 100
Dolar/TL
28,804
0,1938%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5279
0,1384%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0946
0,0343%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1841,64
0,74%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 21 Kasım canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 21 Kasım canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 21 Kasım 2023 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

21 Kasım 2023 | 10:48
Son Güncellenme: 21 Kasım 2023 | 10:58
0
Dolar bugün ne kadar? 21 Kasım canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, avro 31,5030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor. 31,5010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.


 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1841,64 0,74%
  • ALTIN ONS 1988,56 0,54%
  • BIST 100 7996,49 0,63%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,804 0,1938%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5279 0,1384%
  • EURO/USD 1,0946 0,0343%
  • INGILIZ STERLINI 1,25372 0,23866%
  • JAPON YENI 147,624 -0,479%
  • KANADA DOLARI 1,37171 -0,05938%
  • RUS RUBLESI 88,05 -0,5703%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) ne zaman borsada işlem görecek? Agrotech halk arz sonuçları
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
Gazze'de ateşkes için yeni hamle
Gazze'de ateşkes için yeni hamle
Yağışlar İstanbul'da barajları ne kadar doldurdu?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) ne zaman borsada işlem görecek? Agrotech halk arz sonuçları
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
Gazze'de ateşkes için yeni hamle
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL