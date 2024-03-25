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  • Dolar bugün ne kadar? 25 Mart 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 25 Mart 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 24 Mart 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

25 Mart 2024 | 09:10
Son Güncellenme: 25 Mart 2024 | 09:21
Dolar bugün ne kadar? 25 Mart 2024 canlı dolar-euro rakamları

 İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, avro 34,6930 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor. 34,6910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

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