Dolar/TL güne nasıl başladı? 21 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,9240'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 40,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,7650'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,2150'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Gözler Jackson Hole'de olacak

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, önemli ekonomik konuları ve uzun vadeli politika zorluklarını tartışmak ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bugün başlayacak sempozyumda buluşacak.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.