İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nda, İSG tarafından, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfına (İZEV) tahsis edilen ticari alanda çalışan down sendromlu Doğukan Canpolat ve annesi Hanife Canpolat'ın hikayesi, iş hayatında birlikte yürüdükleri bir başarı öyküsüne dönüştü.

İZEV'de 5 yıl önce çalışmaya başlayan 26 yaşındaki Doğukan, kısa sürede iş ortamına uyum sağladı. Paket hazırlama, müşteri karşılama ve sipariş takibi gibi görevleri başarıyla yürüten Doğukan'ın performansı, çalışma arkadaşları ve yöneticileri tarafından takdir görüyor.

Doğukan'ın annesi Hanife Canpolat ise oğlunun işe başladığı ilk 3 yıl boyunca her gün havalimanında onu bekledi. Her sabah oğlunu işe getirip çıkış saatine kadar bekleyen anne Canpolat 3 yılın ardından İZEV tarafından işe alındı. İSG'nin İZEV ile işbirliği Doğukan ve annesine yeni bir hayatın kapılarını açtı. Şimdi anne ve oğul 2 yıldır aynı iş yerinde, birbirlerine destek oluyor.

‘İŞE BAŞLADIKTAN SONRA ÖZGÜVENİ ARTTI’

Hanife Canpolat, işe başlama sürecine ilişkin, "Ortak alanda üç sene oğlumu bekledim, üç sene sonra beni de yanlarına aldılar. Şimdi beraber geliyoruz, beraber gidiyoruz." dedi.

İZEV'de bir dükkan açılacağını duyduğunda kendine bir teklif geldiğini belirten Canpolat, "Ben de bu teklifi değerlendirdim ve gözüm kapalı çocuğumu aldım, geldim. Doğukan'ı buraya verdiğim için çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum, kendini çok geliştirdi, çevre yaptı. İşe başladıktan sonra özgüveni arttı, tek başına her yere gidip geliyor. Daha mutlu ve severek kalkıp işine gelebiliyor." diye konuştu.

Canpolat, Doğukan'ı işe başlamadan önceki dönemde de sosyal aktivitelere yönlendirmeye çalıştığını ancak oğlunun sağlık durumu nedeniyle bazı etkinliklere düzenli olarak katılım sağlayamadığını belirterek, "Doğukan'ı folklora, müziğe, resme ve yüzmeye götürüyordum. Down sendromlu bireyler için düzenlenen futbol maçlarına da katılıyordu. Ancak sağlık durumu nedeniyle bu faaliyetlerden ayrılmak zorunda kaldık. Ardından bize teklif geldi ve buraya başladık. Artık tamamen buraya bağlıyız." ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİM MÜDÜR OLMAK’

Doğukan Canpolat da çalışma hayatına katılmanın hayatında büyük bir değişime neden olduğunu vurgulayarak down sendromlu bireylerin istihdama katılabilmeleri konusunda işverenlere çağrıda bulundu.

Gelecekte yönetici pozisyonuna kadar yükselebileceğini ifade eden Canpolat, "Hayat güzel, ortam güzel. Ortama alıştım, burada çalışmak çok güzel, eğlenceli. Arkadaşlarımla beraber paket yapıyorum. Müşteriler geldiğinde 'hoş geldiniz' diyorum, onlarla ilgileniyorum. Hedefim müdür olmak. İZEV Shop'ta müdür olmak istiyorum." dedi.

Yöneticilerinin kendine destek olduğu, çalıştığı ortamda saygı gördüğünü anlatan Canpolat, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin, "Down sendromlu bireyler, benim gibi çalışsınlar, mutlu olsunlar. İş hayatında yer alsınlar, çalışmak güzel, ortam güzel, kafede çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

Doğukan, sanata da ilgi duyduğunu ifade ederek, "Resim yapıyorum, sosyal medyada paylaşıyorum. Hem bağlama çalıyorum hem de şarkı söylüyorum. Burak Bulut hayranıyım, onunla bir gün birlikte şarkı söylemek istiyorum. Oğuzhan Koç ve Hadise ile de tanışmak isterim." şeklinde konuştu.

‘HER BİR YURTTAŞ GİBİ EŞİT HAKLARA SAHİPLER’

İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, İSG ile İZEV arasındaki işbirliğinin 2018'de "Hayat ve Biz" adlı sosyal sorumluluk projesiyle başladığını söyledi.

Maybek, projenin down sendromlu, otizmli ve zihinsel farklılığı olan bireylerin yaşamın her alanında yer alabilmelerini desteklemeyi amaçladığını belirterek, "Proje kapsamında, Pink Floyd'un 'Another Brick in the Wall' şarkısı, İZEV'li gençler ve ünlü sanatçılar tarafından yeniden seslendirilmiş ve farkındalık yaratılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İSG'nin desteklediği bir diğer proje olan "Hayvanlar ve Biz"in ise İSG ve İZEV'e ulusal ve uluslararası 20'ye yakın ödül kazandırdığını vurgulayan Maybek, ödüllerden en önemlisinin, 2018'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde verilen ödül olduğunu aktardı.

Maybek, İSG yönetiminin "engelsiz havalimanı" vizyonuyla operasyonlarını sürdürdüğünün altını çizerek, "İZEV Vakıf yönetiminin istihdam konusunda kurumsal farkındalık çalışmaları kapsamında dükkan açmak için mekan tahsisi talebi havalimanı tarafından olumlu karşılandı. Proje kabul edildi ve İZEV SHOP 2020 yılında hizmet vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu bireylerin iş hayatına daha fazla katılımını sağlamak için yapılması gerekenlere değinen Maybek, şunları kaydetti:

"Hem down sendromlu bireyler hem de tüm zihinsel farklılığı bulunan kişiler her bir yurttaş gibi eşit haklara sahipler. Eğitim ve mesleki eğitim bu bireylerin kendilerini yaşamda var etmelerini sağlayacak ilk adımlar. Temelde yapılması gereken bu adımların her ilimizde, erişilebilir ve ücretsiz olarak sağlanması ve bu hizmetleri veren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi."

Maybek, iş dünyasında farkındalık yaratılmasının önemini vurgulayarak, "Toplumsal farkındalık, genel çoğunluğa kazandırılması gereken en temel bakış açısı. 'Engelli istihdamı' olarak tanımlanan istihdam türü bir zorunluluk değil, olması gereken kapsayıcı bir uygulama olarak görülmeli. İşveren ve kurumsal tarafta bu düşünüşe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

‘MUTLULUKLARI HERKESE YANSIYOR’

İZEV Mağaza Satış Müdürü Rabia Akan da down sendromlu bireylerin topluma kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu bireylerle çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini ifade eden Akan, şöyle devam etti:

"İlk öncelikle İstanbul Sabiha Gökçen'e bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ederiz. Onlarla çalışmak çok keyifli. Güzel bir duygu onlarla çalışmak. Kendilerini topluma kazandırmak bizleri mutlu ediyor. Her işverenin toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla down sendromlu bir bireyi çalıştırmasını arzu ediyoruz. Bu şekilde daha fazla çocuğun mutlu olmasını isteriz."

Akan, down sendromlu bireylerin istihdama katılmalarının önemine dikkati çekerek, "Kendilerini daha özgürce ifade edebiliyorlar. İnsanlar tarafından ilgi ve talep görüyorlar. Mutlu oluyorlar ve mutlulukları herkese yansıyor. Bu şekilde herkes gülümsüyor onlar sayesinde." ifadelerini kullandı.

Havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu bir bölgede özel gereksinimli bireylerle çalışmanın bazı zorlukları da olduğunu anlatan Akan, down sendromlu bireylerin iş hayatında yer alabilmeleri için iş ortamının buna göre şekillendirilmesinin dışında atılması gereken adımlar olduğuna dikkati çekti.

İş dünyasında toplumsal farkındalık amacıyla daha fazla istihdam mağazalarının açılması gerektiğini ifade eden Akan, işverenlerin daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi. AA