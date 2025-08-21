ARA
Dünyaca ünlü ABD'li yargıç hayatını kaybetti

ABD’nin Rhode Island eyaletinde, uzun yıllar Providence Belediye Mahkemesi’nde başyargıç olarak görev yapan ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen emekli yargıç Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti.


Caprio’nun oğlu, NBC 10 News’e yaptığı açıklamada babasının çarşamba günü saat 14.15’te yaşamını yitirdiğini, Caprio'nun bir süredir kanserle mücadele ettiğini belirtti.

Senato Başkanı Valarie Lawson, Senato Çoğunluk Lideri Frank Ciccone III ve Senato Çoğunluk Disiplin Sorumlusu David Tikoian yayımladıkları ortak mesajda Caprio’nun ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada, Caprio’nun insanlara gösterdiği şefkat ve ilham verici tutumunun Rhode Island halkı için önemli bir miras olduğu vurgulandı.

Caprio, salı günü hastaneden yayımladığı bir videoda sağlık durumunda yaşadığı gerileme nedeniyle takipçilerinden dua istemişti. Daha önce 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Caprio, o dönemde de dua çağrısında bulunmuş, bir yıl sonra ise son radyoterapi tedavisini tamamladığını açıklamıştı. 

Uzun yıllar boyunca mahkeme salonunda kaydedilen Caught in Providence adlı televizyon programı ve internet serisiyle tanınan Caprio, mizahi yaklaşımıyla geniş bir kitleye ulaşmıştı. Programın YouTube kanalı yaklaşık 3 milyon aboneye sahip.

(Fotoğraf: Caught in Providence YouTube kanalı)

