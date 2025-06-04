E-Okul Rehberi: Karne öncesi not ve devamsızlık bilgilerine kolay erişim ve sorgulama ekranı

Okulların kapanmasına günler kaldı. İkinci dönem, 03 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemi üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini yakından takip ediyor.

E-OKUL KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel uygulamasına göre, e-Okul sistemi henüz erişime kapanmadı.

Okulların 20 Haziran 2025 Cuma günü yaz tatiline girmesiyle birlikte, karne öncesi süreçte öğrenciler 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Okul üzerinden hem ders notlarını hem de devamsızlık bilgilerini görüntülemeye devam edebilecek.

Önceki yıllarda, not girişlerinin tamamlanmasının ardından sistemin erişime kapandığı görülse de bu yıl yapılan düzenlemeyle birlikte, karne basım gününe kadar veri girişi ve erişim imkânı sürecek. Bu sayede okul yönetimleri de son güncellemeleri sisteme işleyebilecek.

e-Okul sisteminin açık kalması, özellikle son haftalarda yapılan sınavlar ve güncellenen devamsızlık bilgileri açısından öğrenciler ve veliler için büyük kolaylık sağlıyor.

E OKUL VBS SORGULAMA EKRANI

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne dönemi yaklaşırken, e-Okul sistemi öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Önceki yıllarda not girişlerinin tamamlanmasıyla sistem kapanırken, yapılan son güncellemeyle birlikte bu uygulamada değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, karne basım gününe kadar hem not hem de devamsızlık bilgileri okul yönetimleri tarafından sisteme girilebilecek.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GİRİLİYOR MU?

e-Okul sisteminin açık olması nedeniyle, karne basım gününe kadar öğrencilerin devamsızlık bilgileri okul yönetimleri tarafından sisteme işlenmeye devam edecek.

E-OKUL NOT GİRİLİYOR MU?

Okullarda ikinci dönemin ikinci ortak sınavları sürerken, öğrencilerin sınav puanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine işlenmeye devam ediyor.

KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

Karne basım tarihleri okul yönetimlerinin takvimine göre farklılık gösterebilse de, genel uygulamaya göre karneler genellikle okulların kapanmasından bir gün önce hazırlanıyor.