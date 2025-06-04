ARA
DOLAR
39,14
-0,03%
DOLAR
EURO
44,81
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
4231,67
0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9335,36
0,63%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 2025 bayramda okullar kaç gün tatil?

Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 2025 bayramda okullar kaç gün tatil?

Özellikle bu yıl Kurban Bayramı'nın okulların kapanış tarihine yakın bir döneme denk gelmesi, “Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 2025 bayramda okullar kaç gün tatil?” sorularını gündeme getirdi. İşte yanıtı...

04 Haziran 2025 | 11:40
Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 2025 bayramda okullar kaç gün tatil?

Yaz tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025 yazının tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili tarihinin birleşip birleşmeyeceği konusunda araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddialarına net bir şekilde cevap verdi. 

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025 Kurban Bayramı tatili 5 Haziran öğleden sonra başlıyor. Bayram 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 

Okullar 10 Haziran Salı günü tekrar açılacak.  İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kurban Bayramı tatilinden sonra 10 Haziran 2025 Salı günü ders başı yapacaklar.

Buna göre, Bayramdan sonra okullar kaldığı yerden devam edecektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline başlayacaklar. Böylece 20 Haziran itibarıyla tüm resmi ve özel okullarda ders zili son kez çalmış olacak.

2025-2026 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4231,67 0,26%
  • ALTIN ONS 3362,97 0,28%
  • BIST 100 9335,36 0,63%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,968 0,057%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37145 -0,04337%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,31 -0,7034%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1379 -0,0291%
  • EURO/DOLAR 1,1392 0,1913%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8088 0,6725%
  • STERLIN/DOLAR 1,35334 0,12133%
Borsa Haberleri
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL