Bayramdan sonra okullar ne zaman açılacak? 2025 bayramda okullar kaç gün tatil?

Yaz tatili yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025 yazının tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili tarihinin birleşip birleşmeyeceği konusunda araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddialarına net bir şekilde cevap verdi.

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025 Kurban Bayramı tatili 5 Haziran öğleden sonra başlıyor. Bayram 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Okullar 10 Haziran Salı günü tekrar açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kurban Bayramı tatilinden sonra 10 Haziran 2025 Salı günü ders başı yapacaklar.

Buna göre, Bayramdan sonra okullar kaldığı yerden devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline başlayacaklar. Böylece 20 Haziran itibarıyla tüm resmi ve özel okullarda ders zili son kez çalmış olacak.

2025-2026 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.