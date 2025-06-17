ARA
DOLAR
39,39
0,10%
DOLAR
EURO
45,64
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4287,58
0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9380,26
0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • e-Okul ne zaman kapanacak? İşte 2025 e-Okul ekranının kapanış tarihi ve e- Okul giriş ekranı

e-Okul ne zaman kapanacak? İşte 2025 e-Okul ekranının kapanış tarihi ve e- Okul giriş ekranı

İkinci dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte, öğrenciler ve velilerin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sorgulama ekranına olan ilgisi yoğunlaştı. Peki e-Okul ne zaman kapanacak? İşte 2025 e-Okul ekranının kapanış tarihi ve e- Okul giriş ekranı...

17 Haziran 2025 | 13:22
e-Okul ne zaman kapanacak? İşte 2025 e-Okul ekranının kapanış tarihi ve e- Okul giriş ekranı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi ikinci döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemini an be an takip ediyor. Son günlerde not ve devamsızlık bilgilerinin sisteme girilmeye devam etmesiyle, en çok merak edilen konuların başında e-Okul giriş ekranının ne zaman kapanacağı geliyor. Öğrenciler ve veliler, karnelerin basım süreci öncesinde not ve devamsızlık durumlarını son kez kontrol etmek için sistemin erişime açık kalacağı tarihi araştırıyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul sisteminin ne zaman kapanacağı sorusu, özellikle öğretmenler için büyük önem taşıyor. Yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sistem üzerinden veri giriş yetkisi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Bu tarih itibarıyla, tüm not ve devamsızlık girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. 20 Haziran'dan sonra e-Okul sisteminin sadece görüntüleme modu aktif kalacak, bu da öğretmenlerin ve velilerin yalnızca bilgilere erişebileceği anlamına geliyor.

E-OKUL NOTLAR NASIL SORGULANIR?

Öğrenci ve velilerin not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağladığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)'ne giriş adımları oldukça basit. Sisteme erişmek için izlenmesi gereken yol şu şekilde:

1. Adres Satırı: İlk olarak internet tarayıcınızdan "eokul.meb.gov.tr" adresine gidilir.

2. VBS Seçeneği: Açılan ana sayfada yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklanır.

3. E-Devlet Girişi: Bu adımda kullanıcılar, e-Devlet kapısına yönlendirilir.

4. Kimlik Doğrulama: Son olarak, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak güvenli bir şekilde e-Okul sistemine giriş yapılır.

Bu adımların tamamlanmasının ardından veliler, çocuklarının eğitim bilgilerine kolayca ulaşabilirler.

 E-OKUL GİRİŞ EKRANI (VBS)

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4287,58 0,12%
  • ALTIN ONS 3385,64 0,01%
  • BIST 100 9380,26 0,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,666 -0,059%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35597 -0,07922%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,41 -0,3527%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3895 0,1035%
  • EURO/DOLAR 1,1563 0,0169%
  • EURO/TURK LIRASI 45,6373 0,3085%
  • STERLIN/DOLAR 1,35622 -0,20823%
Borsa Haberleri
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
GERİ
İLERİ
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL