e-Okul ne zaman kapanacak? İşte 2025 e-Okul ekranının kapanış tarihi ve e- Okul giriş ekranı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi ikinci döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler e-Okul sistemini an be an takip ediyor. Son günlerde not ve devamsızlık bilgilerinin sisteme girilmeye devam etmesiyle, en çok merak edilen konuların başında e-Okul giriş ekranının ne zaman kapanacağı geliyor. Öğrenciler ve veliler, karnelerin basım süreci öncesinde not ve devamsızlık durumlarını son kez kontrol etmek için sistemin erişime açık kalacağı tarihi araştırıyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul sisteminin ne zaman kapanacağı sorusu, özellikle öğretmenler için büyük önem taşıyor. Yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin sistem üzerinden veri giriş yetkisi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Bu tarih itibarıyla, tüm not ve devamsızlık girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. 20 Haziran'dan sonra e-Okul sisteminin sadece görüntüleme modu aktif kalacak, bu da öğretmenlerin ve velilerin yalnızca bilgilere erişebileceği anlamına geliyor.

E-OKUL NOTLAR NASIL SORGULANIR?

Öğrenci ve velilerin not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağladığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)'ne giriş adımları oldukça basit. Sisteme erişmek için izlenmesi gereken yol şu şekilde:

1. Adres Satırı: İlk olarak internet tarayıcınızdan "eokul.meb.gov.tr" adresine gidilir.

2. VBS Seçeneği: Açılan ana sayfada yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklanır.

3. E-Devlet Girişi: Bu adımda kullanıcılar, e-Devlet kapısına yönlendirilir.

4. Kimlik Doğrulama: Son olarak, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak güvenli bir şekilde e-Okul sistemine giriş yapılır.

Bu adımların tamamlanmasının ardından veliler, çocuklarının eğitim bilgilerine kolayca ulaşabilirler.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI (VBS)