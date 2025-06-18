Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın, ortaklara (hissedarlara) nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtılan payıdır. Bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında Ülker Bisküvi de yer alıyor. Ülker Bisküvi'den daha önce KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 8,0698479 TL, net 6,8593707 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Haziran, ödeme tarihi ise 23 Haziran.

ÜLKER'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Ülker, genel kurulda onaylanan temettü kararını 12 Haziran'da şöyle duyurmuştu:

Yönetim Kurulu'nun 09/05/2025 tarihli kar dağıtımına ilişkin "Şirketimizin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, yatırım, nakit yönetimi ve finansman politikaları, şirketimiz ve iş ortaklarımızın uzun vadeli çıkarları göz önünde bulundurularak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 2.980.000.000 TL'sinin nakden kar payı olarak dağıtılması, 296.153.621 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 4.124.364.379 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtımının 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi" teklifi okundu, Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve yönetim kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.