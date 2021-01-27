E-ticaret lojistiğine odaklanan Sertrans, yaklaşık 108 milyon TL’lik yatırım ile 70 bin metrekarelik yeni tesis açmaya hazırlanıyor. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Yeni tesiste minimum 350 kişiye istihdam yaratacağız” diyor.

Pandemi nedeniyle rekor büyüme gösteren e-ticaret ekosistemi, farklı sektörleri de hareketlendirdi. Bu sektörlerin başında lojistik geliyor. Şirketler e-ticaretteki büyümeye paralel yeni yatırımlar yapmaya başladı.

Sertrans da bu süreçte yeni yatırıma soyunan şirketlerden biri oldu. Bu yıl içinde e-ticaret tarafında yeni bir tesis yapmaya hazırlanan şirket, yaklaşık 108 milyon TL’lik yatırım ile 70 bin metrekarelik yeni bir tesis açacak. Yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan tesis, minimum 350 kişiye istihdam yaratacak.

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Yeni yatırım tamamlanınca yaklaşık 170-180 bin metrekare ile Türkiye’nin en büyük e-ticaret lojistiği depolama kapasitesine sahip firmalarının başında, belki de rakiplerimizin yatırım stratejilerine göre birincisi olacağız.

2021 yılı bizim için bir yatırım yılı olacak ve istihdamı da artırmaya devam edeceğiz. 2023’te Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketi olmak gibi bir hedefimiz var” diyor.