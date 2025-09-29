Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü 2025 Ekim ayı kira artış oranında

Ev sahibi ve kiracılar için büyük önem taşıyan Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri, bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bu açıklamayla birlikte, Ekim ayında yenilenecek kira kontratlarında uygulanacak yasal kira artış oranı da resmen belirlenmiş olacak.
EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ev sahibi ve kiracıları doğrudan ilgilendiren Ekim ayı kira artış oranı, bu hafta netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık rutin takvimine uyarak, milyonlarca sözleşmeyi etkileyecek olan enflasyon (TÜFE) rakamlarını duyuracak.
TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Buna göre, Eylül ayına ilişkin veriler ve dolayısıyla Ekim kira zammının belirleneceği kritik rakamlar:
Tarih: 3 Ekim Cuma
Saat: 10:00
Açıklanacak olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin on iki aylık ortalaması, Ekim ayında kira sözleşmesi yenileyecek konutlar için uygulanacak yasal zam oranının üst sınırını belirleyecek. Tüm gözler, 3 Ekim Cuma sabahı TÜİK'ten gelecek bu kritik verilerde olacak.
KİRA ARTŞI NASIL HESAPLANIR?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları artık bir önceki kira yılının 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik sınırın kaldırılmasıyla, kira zamları tamamen bu yasal üst sınıra endekslenmiş durumda.
Kira artış oranında yasal üst sınırı, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması oluşturur. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerlidir.
EYLÜL'DE KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.
Yukarıdaki verilere göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL
Artış Oranı: %39,62
Kira Artış Tutarı: 3.962 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.962 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Artış Oranı: %39,62
Kira Artış Tutarı: 7.924 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.924 TL