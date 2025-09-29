Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü 2025 Ekim ayı kira artış oranında

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ev sahibi ve kiracıları doğrudan ilgilendiren Ekim ayı kira artış oranı, bu hafta netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık rutin takvimine uyarak, milyonlarca sözleşmeyi etkileyecek olan enflasyon (TÜFE) rakamlarını duyuracak.

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Buna göre, Eylül ayına ilişkin veriler ve dolayısıyla Ekim kira zammının belirleneceği kritik rakamlar:

Tarih: 3 Ekim Cuma

Saat: 10:00

Açıklanacak olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin on iki aylık ortalaması, Ekim ayında kira sözleşmesi yenileyecek konutlar için uygulanacak yasal zam oranının üst sınırını belirleyecek. Tüm gözler, 3 Ekim Cuma sabahı TÜİK'ten gelecek bu kritik verilerde olacak.

