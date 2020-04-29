ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik faaliyette bu yılın ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş bir oranda düşüş yaşanacağını belirterek, “Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyleyebilirim.” dedi.

Powell, Fed’in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin ekonomiyi aniden durma noktasına getirdiğine işaret eden Powell, salgının ekonomi üzerindeki etkisinin ağır olacağını söyledi.

İkinci çeyrekte benzeri görülmemiş daralma beklentisi

Powell, milyonlarca çalışanın işini kaybettiğine dikkati çekerek, ülkede iki ay önce son 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik oranının çift haneli rakamlara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Hane halkı harcamaları ve tüketici güveninde düşüşlerin olduğunu anımsatan Powell, oteller, havayolları, restoranlar, büyük mağazalar ve perakendecilerin salgının neden olduğu krizden olumsuz şekilde etkilendiğini, üretim tesislerinin geçici olarak kapanmasıyla imalat sektöründe sert düşüş yaşandığını dile getirdi.

Powell, “Ekonomik faaliyet, ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş gösterecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz oranlarını sabit tutma sinyali

Ekonomideki kötüye gidişin derinliği ve süresinin belirsiz olduğunu belirten Powell, bunun ölçüsünün salgının ne kadar çabuk sürede kontrol altına alındığına ve hükümetin toparlanmayı desteklemek için aldığı politika önlemlerine bağlı olduğunu dile getirdi.

Powell, bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemeye yönelik tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, geçen ay faiz oranını sıfır seviyesine çektiklerini hatırlattı.

Fed Başkanı Powell, “Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefimize ulaşma yolunda olduğumuza emin olana kadar faiz oranlarını bu seviyede tutmayı umuyoruz.” diye konuştu.

Ekonomideki zararların hafifletilmesi ve toparlanmaya zemin hazırlanması için kredi akışının önemine dikkati çeken Powell, buna yönelik güçlü adımlar attıklarını aktardı.

Tüm araçları agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz

Powell, Fed’in varlık alımlarının piyasa koşullarının iyileşmesine yardımcı olduğunu belirterek, “Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarımıza gerektiği şekilde devam edeceğiz.” dedi.

Finansal sistemdeki istikrarı sağlamak ve ekonomideki kredi akışını destekleme amacıyla bir takım programları hayata geçirdiklerini hatırlatan Powell, güçlü bir toparlanmayı sağlamak için tüm araçları proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Powell, Kovid-19 salgınını ekonomik etkilerine karşı daha fazla desteğin sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin soruya, “Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyleyebilirim.” yanıtını verdi.

Powell, Fed’in politika duruşunun olması gereken noktada olduğunu belirterek, ekonominin büyük olasılıkla yakında normale döneceğini, ekonominin toparlanmaya başladığından emin olana kadar mevcut tutumun korunacağını ifade etti.