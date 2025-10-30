Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,0 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.



