Ekonomik güven endeksi ekim ayında yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 98 iken, Ekim ayında yüzde 0,3 oranında arttı ve 98,2 değerini aldı.


Ekonomik güven endeksi ekim ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ekim ayında yükseldi-1

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ekim ayında yükseldi-2
 

