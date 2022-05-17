Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter’da spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu kanıtlanana kadar 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ilerlemeyeceğini duyurmuştu. Musk’tan yeni adımlar geldi.

Twitter claims that >95% of daily active users are real, unique humans. Does anyone have that experience? — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Musk başlattığı iğneleyici bir Twitter anketinde şunları yazdı: “Twitter, günlük aktif kullanıcıların %95′inden fazlasının gerçek, benzersiz insanlar olduğunu iddia ediyor. Bu deneyimi yaşayan var mı?”

Musk, daha sonra ‘SEC’in Twitter iddialarının doğru olup olmadığını araştırması gerektiği, resmi dosyalamada Twitter’ın doğru söylemediği ortaya çıkarsa ciddi sonuçları ve güven kaybı olacağını’ söyleyen bir takipçisine yanıt verdi. Musk, “Merhaba @SECGov, evde kimse var mı?” diye yazdı.

Musk geçen ay Twitter’ı 44 milyar dolara satın almayı kabul etmişti. Ancak daha sonra Twitter anlaşmasının “Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle” geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk sahte, spam hesap sayısının çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Spam ve sahte hesapların oranının toplam kullanıcıların yüzde 20’sini oluşturduğundan şüphelendiğini belirten Musk, “Teklifim, Twitter’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. DünTwitter’ın CEO’su yüzde 5’in altında olduğuna dair bir kanıt göstermeyi açıkça reddetti. Bu anlaşma, o kanıt gösterene kadar ilerleyemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Twitter’dan yapılan açıklamada ise şirketin satış işlemini mutabık kalınan fiyat ve şartlarda mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Musk, twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter hisseleri salı günü itirabıyla 38 dolar seviyelerinde. ABD basınına konuşan uzmanlar için Musk’un yeniden pazarlık yapmak ve fiyatı düşürmek istiyor olabileceği görüşünde.