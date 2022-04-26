Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile zirvede 2. sırada yer alan Jeff Bezos arasındaki rekabet uzun zamandır biliniyor. Elon Musk’ın twitter’ı satın aldığı haberlerinin ardından Bezos’tan da ilk paylaşım geldi. Amazon kurucusu, Tesla patronunun sosyal medya platformu satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşma yapmasından sonra endişelerini dile getirdi.

Jeff Bezos, Çin’in Twitter’da ülkeye yönelik eleştirileri bastırmak için Elon Musk’ın Tesla işine yaslanıp dayanmayacağını sorguladı.

Dünyanın en zengin ikinci adamı, Musk’ın twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmaya vardıktan birkaç saat sonra Twitter’da potansiyel Pekin etkisine ilişkin endişelerini dile getiren bir tweet paylaştı.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

Bezos, bir New York Times muhabirinin, Çin’in Musk’ın Tesla’sı için önemini sıralayan bir paylaşımdan alıntı yaptı. Tweet, Çin’in artık Twitter üzerinde bir koza sahip olabileceği mesajını veriyordu. Paylaşımda,

-Tesla’nın 2021’deki en büyük ikinci pazarı Çin’di (ABD’den sonra)

-Çinli pil üreticileri Tesla’nın EV’leri için ana tedarikçilerdir.

-2009’dan sonra, Çin Twitter’ı yasakladığında, oradaki hükümetin platform üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktu” ifadeleri yer aldı ve bunun değişip değişmeyeceği sorgulandı.

Bezos ise “İlginç bir soru. Çin hükümeti şehir meydanı üzerinde biraz baskı mı kazandı?” diye sordu.

Musk, Pazartesi günü bir anlaşma imzaladıktan sonra Twitter’ı “dijital şehir meydanı” olarak adlandırmıştı.

Guardian’ın haberine göre 217 milyon kişi tarafından kullanılan; siyaset ve medya gündemini şekillendirmede kilit rol oynayan bir platforma sahip olan, birden fazla ticari çıkara sahip güçlü bir bireyin etkileri üzerine tartışmaları tetikledi.

Bezos, sonraki tweet’lerinde yorumlarına açıklık getirdi ve herhangi bir Çin baskısının sansürle sonuçlanma olasılığının düşük olduğunu söyledi. “Bu soruya kendi cevabım muhtemelen hayır. Bu konuda daha olası sonuç, Twitter’daki sansürden ziyade Tesla için Çin’deki karmaşıklıktır. Ama göreceğiz. Musk, bu tür bir karmaşıklığın üstesinden gelmekte son derece iyidir” dedi.