Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile zirvede 2. sırada yer alan Jeff Bezos arasındaki rekabet uzun zamandır biliniyor. Elon Musk’ın twitter’ı satın aldığı haberlerinin ardından Bezos’tan da ilk paylaşım geldi. Amazon kurucusu, Tesla patronunun sosyal medya platformu satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşma yapmasından sonra endişelerini dile getirdi.

Jeff Bezos, Çin’in Twitter’da ülkeye yönelik eleştirileri bastırmak için Elon Musk’ın Tesla işine yaslanıp dayanmayacağını sorguladı.

Dünyanın en zengin ikinci adamı, Musk’ın twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmaya vardıktan birkaç saat sonra Twitter’da potansiyel Pekin etkisine ilişkin endişelerini dile getiren bir tweet paylaştı.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T

— Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022