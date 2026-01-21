Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Emekli zam farkları ayın kaçında ödenecek?

2026 Ocak ayı emekli maaşı ödemeleri için kritik bir sürece girilmiş durumda. En düşük emekli aylığının 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme, teknik olarak bir "tamamlama" işlemi olduğu için kök maaşları doğrudan etkilemeyecek, aradaki 3.119 TL'lik fark Hazine tarafından karşılanacak.

Bugün 21 Ocak 2026 Çarşamba olması sebebiyle, SSK emeklilerinin bir kısmının (tahsis numarası sonu 9, 7, 5 ve 3 olanlar) maaş ödeme günleri geçti veya bugün gerçekleşiyor.