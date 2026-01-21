Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Emekli zam farkları ayın kaçında ödenecek?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına dair süreç netleşiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan ve yaklaşık 4.9 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması kararı, ekonomi gündeminin en önemli başlığı haline geldi. Emekli zammı yasalaştıktan sonra milyonlarca emekli zam farkının hesaplarından çekebilecekler.
2026 Ocak ayı emekli maaşı ödemeleri için kritik bir sürece girilmiş durumda. En düşük emekli aylığının 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme, teknik olarak bir "tamamlama" işlemi olduğu için kök maaşları doğrudan etkilemeyecek, aradaki 3.119 TL'lik fark Hazine tarafından karşılanacak.
Bugün 21 Ocak 2026 Çarşamba olması sebebiyle, SSK emeklilerinin bir kısmının (tahsis numarası sonu 9, 7, 5 ve 3 olanlar) maaş ödeme günleri geçti veya bugün gerçekleşiyor.
Yasa Yetişirse: Eğer kanun teklifi bu hafta içinde hızla Resmi Gazete'de yayımlanırsa, henüz maaşını almamış olan (tahsis numarası sonu 1, 8, 6, 4, 2, 0 olan SSK'lılar ve tüm Bağ-Kur'lular) emekliler 20.000 TL'lik tutarı doğrudan hesaplarında görebilirler.
Yasa Yetişmezse (En Muhtemel Senaryo): Maaşını alan veya almak üzere olan emekliler, önce mevcut sistemdeki (zamlı kök maaş + ek ödeme) tutarı alacaklar. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ise 20.000 TL'ye tamamlanacak olan "Hazine Farkı", SGK'nın belirleyeceği ileri bir tarihte (muhtemelen Şubat ayının ilk haftası) hesaplara ayrıca yatırılacaktır.
Hatırlatıcı Ödeme Takvimi
Paylaştığınız bilgiler ışığında, önümüzdeki günlerin ödeme planı şu şekildedir:
22 Ocak Perşembe: SSK (Son rakamı 8)
23 Ocak Cuma: SSK (Son rakamı 6)
24 Ocak Cumartesi: SSK (Son rakamı 4)
25 Ocak Pazar: SSK (Son rakamı 2) ve Bağ-Kur (Son rakamı 5, 7, 9)
26 Ocak Pazartesi: SSK (Son rakamı 0) ve Bağ-Kur (Son rakamı 3, 1)
27 Ocak Salı: Bağ-Kur (Son rakamı 4, 6, 8)
28 Ocak Çarşamba: Bağ-Kur (Son rakamı 0, 2)
Kök Maaş ve Hazine Desteği Detayı
Bu düzenlemede en önemli nokta, yapılan %18,48'lik artışın sadece alt sınırı belirlemesidir. Gelecek dönemdeki (Temmuz 2026) zamlar, 20.000 TL üzerinden değil; Ocak ayında %12,19 artmış olan "kök maaşınız" üzerinden hesaplanmaya devam edecektir.