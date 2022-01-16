Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca’nın Tiktoc’da paylaşılan bir görüntüsü dünya genelinde milyonlarca kez izlendi. Gerçekçi mimikleriyle dikkat çeken Ameca ABD’de düzenlenen teknoloji fuarı CES’te görücüye çıkmıştı.
Independent’ın aktardığı habere göre robotun fuarda kendisini görmek isteyen ziyaretçilerle diyalog kurduğu anları kaydeden bir kişi görüntüleri TikTok’ta paylaştı ve milyonlarca kez izlendi.
Kimi kullanıcılar insansı robottan hayli etkilendiğini belirtti, kimi kullanıcılar ise diyoloğu ve robotun seviyesini korkutucu buldu.
She stared straight into my soul! #ces2022 #Ameca pic.twitter.com/UKzmQe2rMt
— Vbunny Go (@VBunnyGo) January 8, 2022
- Video, Ameca’nın tavşan kulakları şeklinde bir taç takan ziyaretçiye “Tavşan kulaklarını görüyorum” demesiyle başlıyor.
- Daha sonra robotu izleyen kalabalıktan bir genç öne çıkıyor ve “Erkek arkadaşın var mı?” diye soruyor. Ameca, “Erkek arkadaşım yok” diye cevap veriyor. Ve şöyle devam ediyor: Bir arkadaşın için mi soruyorsun?
- Gencin, “Kendim için soruyorum” demesi üzerine Ameca şöyle devam ediyor.: Anlıyorum. Maalesef piyasada değilim. Robotlar ilişki kurmaz. Ya senin erkek arkadaşın var mı?
- Robotun bu cevabının ardından bir kişinin “Espri yapıyor!” diye bağırdığı duyuluyor.
- Çevredeki gülüşmeleri duyan Ameca ise “Bunu evet olarak kabul ediyorum” diyor.
Pues nada, @engineered_arts ha creado un robot al que no le falta de nada… Menudo carácter.
Hola, #Matrix.
pic.twitter.com/gHmIEgQAsY https://t.co/nqOXgQPZvW
— Xavi Gassó (@XaviGasso) January 15, 2022
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