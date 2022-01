Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca’nın Tiktoc’da paylaşılan bir görüntüsü dünya genelinde milyonlarca kez izlendi. Gerçekçi mimikleriyle dikkat çeken Ameca ABD’de düzenlenen teknoloji fuarı CES’te görücüye çıkmıştı.

Independent’ın aktardığı habere göre robotun fuarda kendisini görmek isteyen ziyaretçilerle diyalog kurduğu anları kaydeden bir kişi görüntüleri TikTok’ta paylaştı ve milyonlarca kez izlendi.

Kimi kullanıcılar insansı robottan hayli etkilendiğini belirtti, kimi kullanıcılar ise diyoloğu ve robotun seviyesini korkutucu buldu.

She stared straight into my soul! #ces2022 #Ameca pic.twitter.com/UKzmQe2rMt

— Vbunny Go (@VBunnyGo) January 8, 2022