Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 Ocak enflasyon oranlarında

Döviz Kuru ve Cari Açık Öngörüleri

Katılımcılar, dolar kurunda yıl geneli için stabil bir seyir beklerken, cari açık tarafında hafif bir bozulma öngörüyor:

Dolar/TL: Yıl sonu beklentisi 51,17 seviyesinde şekillenirken, 12 ay sonrası için bu rakamın 51,89 olması, kurda sert bir sıçrama yerine enflasyona paralel veya daha sınırlı bir hareket beklendiğini kanıtlıyor.

Cari İşlemler Açığı: Yıl sonu açığı beklentisi 25,6 milyar dolara yükseldi. Bu durum, ithalat talebinin veya enerji maliyetlerinin dış ticaret dengesi üzerindeki baskısının bir miktar daha hissedileceğini gösteriyor.