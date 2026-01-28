Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 Ocak enflasyon oranlarında

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketiyle şekillenen beklentiler, özellikle kira artış oranları ve yılın geri kalanındaki maaş projeksiyonları için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.
TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini (TÜFE), her ayın başında olduğu gibi takvim doğrultusunda açıklayacak:
Açıklanma Tarihi: 3 Şubat 2026, Salı
Saat: 10.00
Bu açıklamayla birlikte şubat ayında uygulanacak yasal kira artış oranı (12 aylık TÜFE ortalaması) da netleşmiş olacak.
Merkez Bankası’nın Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecindeki kararlılığına paralel olarak, piyasa profesyonellerinin orta vadeli beklentilerinde temkinli bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak ayı için kısa vadeli bir artış beklense de, 12 ve 24 aylık projeksiyonlardaki düşüş dikkat çekici.
Anket verilerinden süzülen en kritik başlıkları şöyle özetleyebiliriz:
Enflasyon Beklentilerinde "Kısa Vadeli Artış, Uzun Vadeli Düşüş"
Ocak Ayı Etkisi: Mevsimsel fiyat ayarlamaları ve asgari ücret artışının gecikmeli etkisiyle aylık TÜFE beklentisi %3,44'ten %3,76'ya revize edildi.
Orta Vadeli İyimserlik: 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin %22,20’ye, 24 ay sonrasının ise %16,94’e gerilemesi, piyasanın enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğine dair inancını koruduğunu gösteriyor.
Döviz Kuru ve Cari Açık Öngörüleri
Katılımcılar, dolar kurunda yıl geneli için stabil bir seyir beklerken, cari açık tarafında hafif bir bozulma öngörüyor:
Dolar/TL: Yıl sonu beklentisi 51,17 seviyesinde şekillenirken, 12 ay sonrası için bu rakamın 51,89 olması, kurda sert bir sıçrama yerine enflasyona paralel veya daha sınırlı bir hareket beklendiğini kanıtlıyor.
Cari İşlemler Açığı: Yıl sonu açığı beklentisi 25,6 milyar dolara yükseldi. Bu durum, ithalat talebinin veya enerji maliyetlerinin dış ticaret dengesi üzerindeki baskısının bir miktar daha hissedileceğini gösteriyor.