Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 şirkete lisans verildi, 3 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin lisansının süresi uzatıldı.

EPDK’nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete tedarik ve üretim lisansı verilirken, 3 şirketin de üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.