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  • Esnaf ve "staj mağdurları" için EYT'de yeni düzenleme talebi

Esnaf ve "staj mağdurları" için EYT'de yeni düzenleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeden, esnaf ve sanatkar ile "staj mağdurlarının" da faydalanmasının sağlanmasını istedi.

27 Mart 2023 | 16:36
Son Güncellenme: 27 Mart 2023 | 16:39
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Esnaf ve "staj mağdurları" için EYT'de yeni düzenleme talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların düzenlemeden faydalanamamanın burukluğunu yaşadığını belirtti.

Prim gün sayısının eşitlenerek norm birliği sağlanmasını talep eden Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK’lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK’lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT’den faydalanmasının önü açılmalı.” ifadelerini kullandı.

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