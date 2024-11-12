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  • Et dönerde dil, şekerde ilaç! Bakanlık gıdada hile yapılan 14 ürünü daha açıkladı

Et dönerde dil, şekerde ilaç! Bakanlık gıdada hile yapılan 14 ürünü daha açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı kontroller sonucunda 13 firmaya ait 14 ürünü daha ifşa etti. Pişmiş et dönerde dil, kıymada at, eşek veya domuz gibi tek tırnaklı hayvan eti, şekerde ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

12 Kasım 2024 | 15:58
Et dönerde dil, şekerde ilaç! Bakanlık gıdada hile yapılan 14 ürünü daha açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 745'e çıktı.

Listeye eklenen ürünler arasında çikolata ve şekerleme gibi ürünlere ilaç etken maddesi eklendiği görüldü. İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler... 

 

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

 

 

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

 

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