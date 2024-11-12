Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 745'e çıktı.

Listeye eklenen ürünler arasında çikolata ve şekerleme gibi ürünlere ilaç etken maddesi eklendiği görüldü. İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler...

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar