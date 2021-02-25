Covid-19 salgını 2020 yılında tüketici alışkanlıklarını derinden etkiledi. Dünya genelinde uygulanan kısmi ve tam zamanlı sokağa çıkma yasakları nedeniyle evde geçirilen süre artınca evlerde yenilik arayışı başladı. Bu da ev tekstili pazarını canlandırdı.

Türkiye 2020 yılında 2,5 milyar dolar ev ve mekân tekstili ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye’nin dünya genelinde ev tekstili pazarından yüzde 4,5 pay aldığını söyleyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye’nin bu sektörde ithalatı ise yaklaşık 500 milyon dolar düzeyinde.

Yani bir yılda 2 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ekonomiye büyük katkılar sunan bir sektöre sahibiz” diyor. 2020 yılı ev tekstili ihracatında özellikle Hollanda, İsviçre, Kazakistan, Finlandiya, İsveç ve Çekya pazarlarında yüzde 10 ile 46 arasında değişen oranlarda artışlar elde edildi.

Engin, “Bu ülkelerin bazılarında alıcıların bir kısmı tarafından Çin’e alternatif olarak tercih edilmeye başladık. Bu başarıyı kalıcı hale getirmek istiyoruz” diyor.

Sektör zor şartlara rağmen ihracatını yaklaşık yüzde 10 – 15 yükseltmeyi hedefliyor. Bir başka trend ise birçok alanda olduğu gibi tekstilde de insan sağlığını koruyucu teknik ürünlere ilginin artması oldu.

Ev tekstilinde antibakteriyel, antivirütik perdeler, döşemelik kumaşlar gibi ürünlere ilginin daha da artmasıyla şirketler de bu alana yatırıma odaklandı.

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