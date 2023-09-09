Fas'ı son yüzyılda vuran en büyük deprem: Türkiye ekip hazırladı

Deprem nerede, ne zaman oldu: Deprem yerel saatle 23:00'ten kısa bir süre sonra (23:10) meydana geldi. Merkez üssü, Marakeş'in yaklaşık 72 kilometre güneybatısı.

Ölü sayısı artıyor: Depremde 800'den fazla kişi hayatını kaybederken bu rakamın artması muhtemel. CNN'e konuşan Bir uzman, çok sayıda artçı şok beklediğini ve bu artçı şokların büyüklüğünün "beşlik" seviyesinde olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Son 100 yıldaki en büyük deprem: Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Enstitü Başkanı Cabur depremin 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti. Enstitü'nün yüzyıldan bu yana ilk kez bu büyüklükte bir depremi kaydettiğine dikkati çeken Cabur, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu vurguladı. Cabur, yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığını, bunların en güçlüsünün ise 6 büyüklüğünde olduğunu, ancak artçıların büyük çoğunluğunun hissedilmediğini aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, Kuzey Afrika ülkesinin bu bölümünü 120 yılı aşkın süredir vuran en güçlü deprem oldu.

Al Huz eyaleti: Ölümlerin büyük kısmı ekonomik ve kültürel merkez Marakeş'in güneyindeki Al Huz eyaletinde gerçekleşti.

Hasar, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor: Ülkedeki kurtarma ekipleri, yakındaki yolların hasar görmesi veya kapanması nedeniyle en çok etkilenen bölgelere ulaşmakta zorluk çekti.

Tarihi surlar da hasar gördü: Depremde Marakeş'in ilk olarak 12. yüzyılın başlarında inşa edilen tarihi surları hasar gördü.

TÜRKİYE EKİP HAZIRLADI

Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fas'a gönderilecek ilk ekibin hazırlıkları tamamlandı

Ankara Birim personeli, Fas'taki deprem için Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplandı. Uluslararası yardım çağrısı gelmesi halinde deprem bölgesine gidecek personele, bina yapıları, ülkenin sağlık durumu ve hasar alan yerlerde yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 820 kişi hayatını kaybetti



Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu https://t.co/rLO3f239a3 pic.twitter.com/XbacDSNVqf September 9, 2023



