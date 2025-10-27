FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim FED faiz beklentisi ne yönde?

Ekim ayının sonuna yaklaşılırken, ABD Merkez Bankası'nın (FED) alacağı faiz kararı, ekonomik gündemin en üst sırasında bulunuyor.Özellikle haftalarca süren rekor artış serisinin ardından geçen hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatlarının geleceği, doğrudan FED'in kararına bağlı. FED'in toplantısından çıkacak sonuç; altın başta olmak üzere döviz, petrol fiyatları ve ekonomideki diğer kritik yapı taşlarını da önemli ölçüde etkileyecek.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) toplantı ve faiz kararı takvimi kesinleşti.
Toplantı, 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kritik FED faiz kararının ise 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.
Bu karar, küresel piyasalarda döviz, altın ve diğer emtia fiyatlarının yönünü belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
EKİM FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalardaki son verilere ve beklentilere göre, analistlerin FED'in Ekim ayı faiz kararına yönelik tahminleri oldukça netleşmiş durumda.
Analist Beklentilerinin Odağı:
Enflasyon Verileri: ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması, piyasalarda pozitif bir hava yaratmıştır.
Ticaret Görüşmeleri: ABD ve Çin arasında bu hafta gerçekleşecek görüşme, gerginliklerin azalabileceği yönünde bir beklenti yaratarak risk iştahını artırmıştır.
Faiz İndirimi Beklentisi: Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda, FED'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik iyimserlik güçlenmiştir.
Faiz Kararı Tahmini:
Para piyasalarındaki fiyatlamalar, FED'in 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakıldığını göstermektedir.
Ayrıca, piyasa beklentileri, FED'in Aralık 2025'teki toplantıda da parasal gevşemeye (faiz indirimine) devam edeceğine yönelik tahminlerin güçlü kaldığını ortaya koymaktadır.