FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim FED faiz beklentisi ne yönde?

Ekim ayının sonuna yaklaşılırken, ABD Merkez Bankası'nın (FED) alacağı faiz kararı, ekonomik gündemin en üst sırasında bulunuyor.Özellikle haftalarca süren rekor artış serisinin ardından geçen hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatlarının geleceği, doğrudan FED'in kararına bağlı. FED'in toplantısından çıkacak sonuç; altın başta olmak üzere döviz, petrol fiyatları ve ekonomideki diğer kritik yapı taşlarını da önemli ölçüde etkileyecek.