Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 Ekim ayı ABD Merkez Bankası faiz kararında

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım resmen başladı. ABD'de federal hükümetin süregelen kapanma durumu, ekonomik verilere erişimi zorlaştırsa da, piyasalarda Fed'in bu toplantıda faiz indirimi yönünde karar alacağı beklentisi ağırlığını koruyor. Analistler, hükümetin kapanmasının yaratacağı belirsizlik ve olası ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle, Fed'in gevşeme politikasını sürdüreceğini tahmin ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), Ekim ayı kritik faiz kararını 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00'de ilan edecek.

Fed'in karar organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından duyurulacak faiz oranları, küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Kritik kararın hemen ardından ise Fed Başkanı Jerome Powell, bir basın toplantısı düzenleyecek. Powell'ın, hem ABD ekonomisinin mevcut görünümüne hem de para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin yapacağı açıklamalar, yatırımcılar ve analistler için belirleyici olacak.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Anadolu Ajansı (AA) Finans tarafından yayımlanan beklenti anketine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi kararı çıkması bekleniyor.

Ankete katılan 22 ekonomistin ortak tahmini, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine çekileceği yönünde oldu. Ekonomistlerin faiz indirimine ilişkin beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında bir aralıkta toplandı.

TCMB'nin alacağı karar, yurt içi piyasaların ve ekonomi yönetiminin önümüzdeki döneme dair sinyalleri açısından kritik önem taşıyor.