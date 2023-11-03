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Filmaşin nedir? Bakanlıktan filmaşin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması

Ticaret Bakanlığı, cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı.

03 Kasım 2023 | 12:30
Son Güncellenme: 03 Kasım 2023 | 12:58
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Filmaşin nedir? Bakanlıktan filmaşin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından başvuruya istinaden yürütülen ön incelemede, filmaşin ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde de bozulmalar olduğu belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ithalatta yaşanan bu artışın yerli üretim dalında ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında filmaşin ithalinin etkileri araştırılacak. İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekirse süre 6 ay uzatılabilecek.

FİLMAŞİN NEDİR?

Peki, filmaşin nedir? Filmaşin cıvatadan somuna, telden çiviye ve elektrota kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılıyor. Kardemir'in sitesine göre filmaşin sıcak haddelenerek yapılan yuvarlak ya da yarı yuvarlak olan kangal halindeki yarı mamüllerdir; darbe ve aşınmaya karşı dayanıklı olması gereken parçaların yapımında kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

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