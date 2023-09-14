ARA
Bist 100
8013,89
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,951
0,0593%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9588
0,2014%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0745
0,151%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1653,13
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings'in raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyümesinin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

14 Eylül 2023 | 09:08
0
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Çin Endişeleri Artıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tahmin edilenden biraz daha hızlı büyümesinin beklendiği ancak Çin'in emlak piyasasında derinleşen çöküşün küresel büyüme beklentilerine gölge düşürdüğü, parasal sıkılaşmanın ise ABD ve Avrupa'daki talep görünümü üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğu aktarıldı.

Küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseltildiği belirtilen raporda, bunun bu yıl şu ana kadar ABD, Japonya ve Çin hariç gelişmekte olan piyasalardaki "şaşırtıcı direnci" yansıttığı kaydedildi.

Raporda, küresel ekonominin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürüldüğü, dünya ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Çin'in büyüme tahminleri düşürüldü
Çin'in konut piyasasında önceden beklenen istikrarın gerçekleşmediğine işaret edilen raporda, yeni satışların bu yıl 5'te 1 oranında düşebileceği aktarıldı.

Raporda, konut piyasasının ülke Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 12'sini oluşturduğu belirtilerek, daha geniş ekonomi üzerinde güçlü çarpan etkilerine sahip olduğu vurgulandı.

Çin'de politika gevşemesinin şu ana kadar yetersiz kaldığı aktarılan raporda, ihracat talebinin düştüğü kaydedildi.

Raporda, Çin ekonomisinin ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e ve gelecek yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya düşürüldüğü bildirildi.

ABD'de resesyon hala olası

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasına rağmen ülkedeki hızlı tüketim artışının bu yıl da devam ettiğine işaret edilen raporda, bunun istihdam ve ücretlerin hızla artmasından kaynaklandığı aktarıldı. Raporda, iş gücü talebinin son aylarda yavaşladığı ve iş gücü piyasası soğumaya devam ettikçe ücret enflasyonunun daha da düşeceği kaydedildi.

İş gücü gelirindeki yavaşlama ihtimalinin yanı sıra kredi ivmesinin negatife dönmesiyle kredi koşullarındaki sıkılaşmanın da belirginleştiği belirtilen raporda, kar artışındaki düşüşün aynı zamanda yatırım beklentilerinin zayıfladığının sinyalini verdiği bildirildi.

Raporda, "Hala hafif bir resesyon bekliyoruz, ancak şimdi bunun 2024'ün ilk yarısında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,2'den yüzde 2'ye yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek seneye ilişkin büyüme beklentisinin ise yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüldüğü kaydedildi.

Avro Bölgesi'nin büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi
Avro Bölgesi'ndeki toparlanmanın ise enerji şokunun ardından durduğu, şimdi dünya ticaretindeki ve Çin'deki yavaşlamadan kaynaklanan yeni dış zorluklarla karşı karşıya olunduğu belirtilen raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaşmasının kredi büyümesi üzerinde baskı yarattığı aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e düşürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da aralarında bulunduğu yeni ekonomi yönetiminin atanmasından bu yana para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyümesinin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

Tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarındaki güçlü artışın ekonominin çeyreklik bazda yüzde 3,5 büyümesine yardımcı olduğu belirtilen raporda, bunun Fitch'in yüzde 0,6 olan önceki tahmininin çok üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Perakende satışların gücünü koruması ve yurt içi kredi büyümesindeki artış nedeniyle ekonominin bu yılın 2'nci yarısında ivmesini sürdürmesinin beklendiği belirtilen raporda, ayrıca deprem sonrası yeniden inşa projelerine yönelik hükümet harcamalarının da ekonomiyi desteklemeye devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1653,13 0,01%
  • ALTIN ONS 1907,64 -0,07%
  • BIST 100 8013,89 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,951 0,0593%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9588 0,2014%
  • EURO/USD 1,0745 0,151%
  • INGILIZ STERLINI 1,24976 0,05845%
  • JAPON YENI 147,118 -0,235%
  • KANADA DOLARI 1,35366 -0,08968%
  • RUS RUBLESI 96,59 0,3001%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı
iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı
İstanbul Bosphorus Cup ile 22’nci kez yelken açacak
GERİ
İLERİ
Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı: Satış tarihi belli oldu
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
15 bin TL isteyince... Arabulucu, kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunu bu formülle çözdü
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Sel felaketinde ölü sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kayıp var
Leyleklere göre bu kış nasıl geçecek?
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL