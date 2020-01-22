Franchise yoluyla yurtdışında büyüyecek
Bodrum ve Antalya tesislerinden sonra iki yıl önce 3 milyon dolarlık yatırımla Phuket/Thailand’da bir merkez açan The LifeCo, global bir marka olmayı hedefliyor.
Dünyanın neresinde olursanız olun en fazla 6 saat içinde ulaşabileceğiniz bir The LifeCo tesisi bulunacak şekilde büyümeyi hedeflediklerini dile getiren LifeCo Kurucusu Ersin Pamuksüzer, “Yurtdışında yönetim sözleşmesi ve franchise ile büyüyeceğiz.
Bunun için sisteme ve personel eğitimine 2020’de 12 milyon TL harcama yapacağız” diyor.
Şirket, bu yıl ilk olarak BAE’de yeni bir merkez açacak. 9 bin metrekarelik bir alanda yer alan The LifeCo Ajman’da, 61 oda, güzellik ve sağlık merkezi, ‘Kadınlara Özel’ alan, restoran, juice bar, yoga alanı, spor merkezi ve çeşitli klinik uygulama alanları olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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