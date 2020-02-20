Garanti BBVA 3 milyon ağacı kurtaracak - Ekonomist

Garanti BBVA 3 milyon ağacı kurtaracak
Garanti BBVA, bu yıldan itibaren, altyapısı müsait tüm şube, iştirak ve binalarında kullandığı elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.
Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması gerçekleştiren Garanti BBVA, 2020 yılında 813 şubesi ve 45 binasında yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh’lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.
Böylece bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engellemiş olacak.
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bu anlaşma sürdürülebilir ekonomi konusunu başta kurum kültürü olmak üzere tüm altyapımıza başarılı bir şekilde entegre ettiğimizin en büyük göstergesi.
Şube, iştirak ve binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak sektörümüze de öncülük edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu
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