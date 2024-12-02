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Gaziantep'in mehşur lezzeti AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep menengiç (melengiç) kahvesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

02 Aralık 2024 | 13:14
Gaziantep'in mehşur lezzeti AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. AB'den coğrafi işaret tescili alan 29. ürünün Gaziantep menengiç-melengiç kahvesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Yumaklı: Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gaziantep menengiç kahvesinin AB'den tescil alan 29. ürün olduğuna işaret eden Yumaklı, "Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen menengiç kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kacır: Yerel değerlerimizi dünya vitrinine taşımaya kararlıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep menengiç kahvesinin AB'de tescillenen 29. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti: "Doğal aroması ve kendine has lezzetiyle menengiç kahvemiz, Anadolu'nun dünya çapında tanınan lezzetleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli adım, Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerel değerlerimizi dünya vitrinine taşımaya ve coğrafi işaretli ürünlerimizin marka değerini yükseltmeye kararlıyız."

AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünler şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu ve Gaziantep menengiç kahvesi."

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