Gazze'de ateşkes için yeni hamle

TRTHaber'in haberine göre Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

TRT'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye, Endonezya, Nijerya, Ürdün, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında 'Gazze'de ateşkes' için bir temas grubu kuruldu.

Temas grubu, ilk görüşmesi için bugün Pekin'e gitti. Yarın ise Moskova’da bir araya gelecekler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak. (TRTHaber)