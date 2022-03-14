Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram’ın tamamen kapatıldığını duyurdu. Instagram’a erişimin engellenmesiyle ilgili açıklamada, Rusya’nın VKontakte ve Odnoklassniki dahil olmak üzere kendi rekabetçi sosyal medya platformlarına sahip olduğu vurgulanarak, “Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz” denildi.

Bazı Rus influencerlar, ülkelerindeki Instagram yasağının ardından hayranlarına veda etti, kendilerini Telegram ve VK gibi diğer sosyal medya platformlarında onları takip etmelerini istedi. Ancak Instagram yasağı sadece influencerları etkilemiyor. Instagram üzerinden satış yapan işletmelerden, küçük girişimcilere ve yardım kuruluşlarına kadar hem ekonomik olarak pek çok kişi ve sektörü hem de Instagram’ı iletişim için kullanan milyonlarca insanı etkiliyor. Rusya’da Instagram’ın yaklaşık 80 milyon kullanıcısı var.

‘EN TECRİT EDİCİ YAPTIRIM’

Washington Post ise analiz haberinde bugüne kadar Rusya’ya uygulanan yaptırımlara değiniyor ve şu yorumu yapıyor:

“Belki de hiçbir hareket, Rusları doğrudan dünyadaki diğer kullanıcılara bağlayan sosyal medya platformlarından çıkarmaktan daha tecrit edici değildir”

Platform ayrıca sponsorlardan nakit para kazanan kullanıcıları için de büyük bir gelir kaynağıydı. Instagram’ın kapatılması, yalnızca milyonlarca takipçisi olan Rus influencerları etkilemiyor. Instagram’ı arkadaşlarıyla iletişimde kalmak, fotoğraflar paylaşmak veya çocuklarının resimlerini paylaşmak için kullanan Ruslar, Rusya’da kullanılmaya devam eden mesajlaşma hizmeti Telegram’ın hesap bilgilerini paylaşarak veda notları yazıyor.

SATIŞ YAPAN FİRMALAR, YARDI KURUMLARI

Dövme stüdyolarından araba tamirhanelerine kadar yüzlerce küçük ve orta ölçekli işletme, uzun süredir ana satış aracı olarak hizmet veren platformu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Instagram’da para toplayan Rus hayır kurumları da sallanıyor. Husky Help adlı Rus köpek barınağı “Instagram sadece resimler değildir. Aynı zamanda çok sayıda iş ve iyi işler yapma şansı” diyor.

Instagram yasağı, savaşa karşı alenen konuşan az sayıdaki Rus’u da etkileyerek milyonlarca Rus takipçisi ile bağlantılarını kesiyor.

Savaşı eleştiren ve ülkeyi terk eden Rus medya kişiliği Kseniya Sobchak, dantelli siyah cenaze elbisesi içinde bir fotoğrafını yayınlayarak 9 milyon takipçisine Telegram ve diğer servislerde kendisini nasıl takip edeceklerini anlattı.

Instagram’da 18,9 milyon takipçisi bulunan Rus influencer Nastya Ivleeva, bir güvercin çizimi yayınlayarak Rus yetkilileri Ukrayna’daki savaşı durdurmaya çağırdı.

CUMA GÜNÜ DUYURULMUŞTU

Kurum cuma günü yaptığı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığını belirtmiş ve 14 Mart’tan itibaren Instagram’ın yasaklanacağını duyurmuştu.

Açıklamada, “Roskomnadzor, Instagram’a erişim kısıtlamaları uygulama prosedürünü 14 Mart 00:00’da tamamlamaya karar verdi. Kullanıcılara ek 48 saatlik geçiş süresi sağlamaya karar verildi” denilmişti. Kullanıcılara gönderilen bir e-mailde Instagram kapatılmadan önce fotoğraf ve videolarını taşımaları ve onları Rusya’nın kendi “rekabetçi internet platformlarına” geçmeleri önerilmişti.

Kurul, kararın Meta’nın “Rus vatandaşlarına yönelik şiddet çağrıları içeren bilgilerin yayınlanmasına izin vererek benzeri görülmemiş bir karar” vermesinin bir sonucu olduğunu” duyurdu ve “Vatandaşların, özellikle çocukların ve ergenlerin psikolojik sağlığını, onları çevrimiçi taciz ve hakaretlerden korumak için sağlamamız gerekiyor” dedi.

Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri ise Rusya’da Instagram’ın yasaklanacağını, 80 milyon Rus’un birbirinden ve “dünyanın geri kalanından” kopacağını belirtmişti.

Rusya Başsavcılığının Meta’nın Rus yasalarına göre “aşırılıkçı bir örgüt” olarak etiketlenmesini istediği de belirtiliyor.

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone Ukrayna’daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.